Wird die Apple-Brille über AssistiveTouch-Feature auf der Apple Watch gesteuert?

Apple könnte die neuen Barrirefreiheitsoptionen für die Apple Watch mittelfristig zur Steuerung einer Apple-Brille nutzen: Es ist plausibel, wenn hierbei nicht von Anfang an alle Bedienschritte etwa per Augensteuerung realisiert werden. Eine erste VR-Brille von Apple wird bereits im kommenden Jahr erwartet.

Apple hat unlängst eine Reihe neuer Features vorgestellt, die die Zugänglichkeit der verschiedenen Apple-Produkte weiter verbessern sollen, Apfelpage.de berichtete. Dazu gehört auch eine Funktion, mittels derer die Apple Watch bedient werden können, ohne den Bildschirm zu benutzen, dieses Feature zielt auf bewegungsmäßig eingeschränkte Nutzer. Doch mit dieser Technik lässt sich nicht nur eine bessere Bedienbarkeit schaffen, darauf machte nun der bekannte Analyst Neil Cybart aufmerksam. Apple könnte diese Methode der Eingabe von Steuerungskommandos auch nutzen, um eine Apple-Brille zu steuern.

Bei AssistiveTouch tätigt der Nutzer eine Reihe verschiedener Handgesten, um die Apple Watch zu bedienen. Diese Gesten werden durch die internen Sensoren der Apple Watch ausgewertet, woraus sich ableitet, dass Apple diese Gesten auch ganz anderen Aktionen zuweisen kann.

Kommt die Apple-Brille mit Fernsteuerung über die Apple Watch?

Noch ist völlig unklar, wie Apples erste Vr-Brille bedient wird. In den letzten Monaten war hier verschiedentlich über eine Augensteuerung spekuliert worden, wie wir in entsprechenden Meldungen berichtet hatten. Diese wäre nicht nur hoch innovativ, sondern hätte auch den Vorteil, den Prozessorkern der Brille entlasten zu können, indem überall dort, wo der Nutzer gerade nicht hinschaut, die Auflösung drastisch gesenkt wird. Ob dieses Steuerungskonzept allerdings vom ersten Modell der Apple-Glasses an umgesetzt wird, ist fraglich. Eine Bedienung mittels Gestensteuerung von der Apple Watch ließe sich bedeutend einfacher realisieren. Apple sei bei Forschung und Entwicklung der Konkurrenz bei Wearables derzeit noch um einige Jahre voraus, hob der Analyst in seiner Einschätzung hervor. Zumindest ist man es unzweifelhaft bei den Verkaufszahlen, wie sich unlängst noch einmal gezeigt hatte.

