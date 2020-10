Home Daybreak Apple Wird Apple TV+ zum Corona-Gewinner? | das iPhone 12 wird gequält | Hilfe gegen den Staatstrojaner? | Daybreak Apple

Wird Apple TV+ zum Corona-Gewinner? | das iPhone 12 wird gequält | Hilfe gegen den Staatstrojaner? | Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Apfelpage.de-Leser! Ich hoffe, ihr hattet ein erholsames Wochenende. Montage sind grundsätzlich unbeliebt, dieser Tage aber wohl sicher noch ein wenig mehr. Trotzdem möchte ich euch beim ersten Kaffee des Tages kurz auf die letzten interessanten Entwicklungen vom Wochenende hinweisen.

James Bond könnte Apple TV+ einen riesen Schub geben. Am Wochenende berichteten wir über den Plan, den kommenden James Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ im Streaming auf den Markt zu bringen. Eigentlich sollte das ein Kinofilm werden, aber wie es im Moment so ist mit den Kinostarts, könnte nach „Greyhound“ noch ein weiterer Top-Streifen stattdessen im Wohnzimmer anlaufen. Allerdings könnte das ein unglaublich teurer Spaß werden, ob Apple sich einen Bond leistet, muss sich erst noch zeigen. Zudem hat die Entscheidung, „Greyhound“ im Streaming starten zu lassen, statt im Kino, bei den Machern zunächst nur begrenzte Begeisterung ausgelöst, obwohl er zum bis jetzt erfolgreichsten Apple TV+-Start überhaupt wurde. Wollen wir überhaupt, dass das Streaming dem Kino den Rest gibt? Das kann doch eigentlich niemand wirklich wollen.

Sollte man teure Handys zum Spaß demolieren?

Das iPhone 12 soll aufgrund seiner Keramikangereicherten Displays viermal so robust sein, wie die Vorgängermodelle. In einem ersten Kratztest sollte diese Behauptung von Apples bewiesen werden. Und ja, tatsächlich kann das iPhone 12 einiges wegstecken, ob man die Geräte deshalb gleich so hart angehen sollte, steht dahin.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das Bundeskabinett hatte zuletzt ein Gesetz auf den Weg gebracht, das das Mitlesen von Messenger-Nachrichten erlaubt, ich hatte neulich im Daybreak darüber berichtet. Hierbei soll auch der Staatstrojaner zum Einsatz kommen. Doch dagegen kann man sich vielleicht bald schützen.

Der finnische Sicherheitsspezialist F-Secure wird auch auf die Suche nach Staatstrojaner gehen. Ein Vertreter des Unternehmens, das manche noch aus Windowszeiten für ihre ziemlich guten Viren- und Malware-Scanner kennen, erklärte in Agenturgesprächen, man sei nicht verpflichtet, hier mit der deutschen Politik zu kooperieren und werde dies auch nicht tun.

Apple bewirbt das iPad Air 4

Nachdem Verkaufsstart des iPad Air 4 ist nun auch der erste Werbe-Clip von Apple hierzu aufgetaucht.

Darin betont werden die Vorzüge des neuen Tablets, vom neuen und deutlich stärkeren Prozessor über das neue Design.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!