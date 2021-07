Home Apfelplausch AirPods Max gewinnen | iPhones aus Titan | Macs mit Face ID – Jetzt im neuen Apfelplausch

AirPods Max gewinnen | iPhones aus Titan | Macs mit Face ID – Jetzt im neuen Apfelplausch

Apple hat einmal mehr sensationell gut verdient: Wir sprechen kurz über die Quartalszahlen, im Anschluss kommen wir zu allerhand Gerüchten um iPhone und iPad. Aber vorher: Wir kündigen Folge 200 des Apfelplausch-Podcast an. Dort könnt ihr einen netten Gewinn abstauben mit nur einer E-Mail. Alle Informationen dazu in der neusten Ausgabe.

Noch bevor wir heute zur Hörer-Post von euch kommen, haben wir eine besondere Ankündigung für euch: Zur Folge 200 – ja, die erscheint tatsächlich kommende Woche – haben wir uns wieder etwas Spannendes für euch ausgedacht.

AirPods Max gewinnen: Fragen für Folge 200 einsenden!

Die Jubiläumsausgabe des Apfelplausches nächste Woche soll persönlich, witzig und unterhaltsam werden. Wir gehen deshalb eine Folge lang nur auf eure Fragen und Zuschriften ein. Was wolltet ihr schon immer von Lukas und Roman wissen? Ihr könnt uns technische, private oder auch inspirierende Fragen/Mails einsenden, die wir dann in der Folge 200 behandeln. Ob Apple oder Tesla oder etwas ganz anderes, wir reden gerne drüber. Gewünscht sind Texte, Bilder oder Sprachnachrichten! Unter allen Fragestellern verlosen wir 1 AirPods Max in der nächsten Episode.

→ Teilnahme Gewinnspiel : Eine oder mehrere Fragen an Lukas/Roman per Mail an „apfelplauschgewinnspiel@gmail.com“

: Eine oder mehrere Fragen an Lukas/Roman per Mail an Laufzeit Gewinnspiel: 29. Juli bis 4. August

Podcast direkt anhören

Die heutigen Themen

00:00:00: Ankündigung Gewinnspiel in Folge 200

Ankündigung Gewinnspiel in Folge 200 00:03:30: Hörermails: iPad mini Fans | MagSafe Battery Pack | Kapitelmarken

Hörermails: iPad mini Fans | MagSafe Battery Pack | Kapitelmarken 00:13:30: Apples Quartalszahlen für das Q3 2021

Apples Quartalszahlen für das Q3 2021 00:30:30: Neue Gerüchte zum iPhone 13 | iPhone 14 aus Titan?

Neue Gerüchte zum iPhone 13 | iPhone 14 aus Titan? 00:49:30: Leaks zum neuen iPad mini und iPad Air

Leaks zum neuen iPad mini und iPad Air 00:57:00: Face ID soll endlich auf Macs kommen

Face ID soll endlich auf Macs kommen 01:01:10: Großer iMac verzögert | Mac Pro mit Intel 2022, M2-Mac Pro erst 2023?

Großer iMac verzögert | Mac Pro mit Intel 2022, M2-Mac Pro erst 2023? 01:11:00: Neues Pro Display XDR mit A13-Chip?

Apples Quartalszahlen

Die wurden am Mittwoch vorgelegt und dürfen natürlich nicht fehlen, also gehen wir einmal auf die jüngsten Monate ein.

Gerüchte zum iPhone 13

Dieses neue Modell wird womöglich wieder nur im Rahmen einer digitalen Keynote vorgestellt, das wird aktuell mit Apples Problemen in Zusammenhang mit der Home-Office-Debatte in Verbindung gebracht. Dafür kann es womöglich schneller aufgeladen werden und kommt vielleicht sogar mit bis zu einem TB Speicher.

Das iPhone 14 indes kommt vielleicht mit einer ganz neuen Hülle, was wir doch mehr als spannend finden.

Gerüchte zu verschiedenen iPads

Das iPad Mini wird vielleicht gar nicht mehr ganz so Mini: Ein wenig mehr Display könnte drin sein, jedoch kein Mini-LED, heißt es.

Das iPad Air 5 soll dagegen eine Dualkamera und einen LiDAR-Scanner erhalten und zudem noch mit 5G kommen, wir ordnen ein wenig ein.

Face ID soll für den Mac kommen

Das würde uns beide ziemlich begeistern. Wieso Face ID am iPad gar nicht so das große Ding wäre, besprechen wir in der Sendung.

Der große iMac soll später kommen

Weil Apple ihn nicht gleichzeitig zum neuen MacBook Pro auf den Markt bringen möchte, heißt es. Was dran ist, man weiß es nicht. Dagegen ist es recht wahrscheinlich, dass der Mac Pro noch einmal mit Intel-Prozessor erscheint.

Und zum Schluss sprechen wir noch ein wenig über ein mögliches smartes Display von Apple.

Podcast direkt anhören

Ihr findet uns hier auf Social Media und auf Patreon:

Ihr wollt im Apfelplausch sein?

Dann schreibt uns eure Meinungen, Einschätzungen, Themen, Erfahrungen und Vorschläge. Wir lesen sie gerne vor und antworten auf jede Zuschrift!

Viel Spaß beim Zuhören!

