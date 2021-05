Home Apps WhatsApp bereitet neuen Modus mit verschwindenden Nachrichten vor

WhatsApp arbeitet an einem neuen Feature für noch mehr Privatsphäre im Messenger: Dieser sogenannte Disappearing Mode soll Nachrichten verschwinden lassen, nachdem sie gelesen wurden. Vergleichbare Features wurden in anderen Messengern bereits implementiert.

WhatsApp möchte mit zusätzlichen Funktionen die Privatsphäre der Nutzer weiter stärken. Nun wurde eine Ankündigung eines neuen Features entdeckt, das allerdings noch nicht für die Allgemeinheit zur Verfügung steht.

Der sogenannte Disappearing Mode soll dafür sorgen, dass Nachrichten automatisch aus Chats gelöscht werden, entweder nach einer gewissen Zeit, oder umgehend, nachdem sie vom Empfänger gelesen worden sind. Hinweise auf diese neue Funktion wurden wie so oft in Betas von kommenden WhatsApp-Versionen gefunden.

Dieser neue Modus kann für einzelne Unterhaltungen oder Gruppenunterhaltungen aktiviert werden.

Der Disappearing Mode soll in den Infos zu einem Chat oder einer Gruppe aktiviert werden können und kann auch global in den Einstellungen im Bereich Account > Datenschutz, allerdings noch nicht im Moment.

Neue Funktion noch nicht für alle Nutzer verfügbar

Dieses neue Feature wird allerdings erst in einem zukünftigen Update für alle Nutzer unter iOS und Android zur Verfügung stehen. Derzeit kann die Funktion noch nicht genutzt werden. Ab Samstag werden zudem Nutzer nachdrücklich daran erinnert, dass sie den neuen Datenschutzrichtlinien von WhatsApp zustimmen müssen. Deren wesentliche Kernbestandteile bleiben allerdings in Deutschland bis auf weiteres außer Kraft gesetzt, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

