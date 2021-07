Home Apps WhatsApp arbeitet an Snapchat-Funktion selbstzerstörender Fotos

WhatsApp arbeitet an Snapchat-Funktion selbstzerstörender Fotos

WhatsApp arbeitet an einigen neuen Funktionen, die in Teilen von Snapchat inspiriert wurden. So soll es in Zukunft möglich sein, Bilder zu verschicken, die sich umgehend selbst zerstören. Allerdings haben sie auch bei Snapchat keinen generellen Schutz vor unerwünschter Konservierung solcher Aufnahmen erfunden. Inwieweit solche Funktionen also wirklich nützlich sind, steht in Frage.

WhatsApp arbeitet an der Implementierung neuer Funktionen. Der Messenger wird in Zukunft wohl ein Feature anbieten, das Nutzer in ähnlicher Form bereits von Snapchat kennen, das geht aus den aktuellen Betas von WhatsApp für Android und iOS hervor. Hierbei können Nutzer sich selbst zerstörende Medien verschicken. Diese werden nach dem ersten Ansehen gelöscht. Allerdings garantiert das nicht, dass der Empfänger nicht doch eine Kopie macht.

So wird WhatsApp auch nicht anzeigen, ob ein Screenshot erstellt wird, das würde den Versender eventuell in falscher Sicherheit wiegen. Gegen eine physische Vervielfältigung eines angezeigten Bildes gibt es ohnehin keine softwarebasierte Lösung.

Erweiterte Nutzung von In-App-Benachrichtigungen

WhatsApp wird dem Versender anzeigen, sobald eine Mediendatei vom Empfänger geöffnet wurde. Darüber hinaus wird auch an einer erweiterten Funktionalität von In—App-Benachrichtigungen gearbeitet. Hier kann der Empfänger in Zukunft auch durch die Chatvorschau scrollen, die empfangene Nachricht wird aber dennoch nach wie vor nicht als gelesen gekennzeichnet. Aktuell werden verschiedene dieser Neuerungen in verschiedenen Versionen der Betas getestet. Wann die neuen Funktionen für alle Nutzer ausgerollt werden und ob sie dann zunächst auf iOS oder Android oder für alle Nutzer gleichzeitig starten werden, bleibt einstweilen noch offen.

