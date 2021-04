Home Daybreak Apple Welches Geschlecht hat Siri? | Welche Kameraverbesserungen kommen ins iPhone 13? | wie hoch fällt Apples Quartalsumsatz aus? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple ist sich nicht mehr sicher, ob Siri weiblich oder männlich ist, deshalb sollen das die Nutzer entscheiden. Mit dieser in den sozialen Medien sicher Kontovers diskutierten Entscheidung überraschte der Konzern gestern Abend. Damit willkommen zur letzten Übersicht am Morgen vor dem langen, langen Wochenende.

Apple möchte den Nutzern in Zukunft die Wahl lassen, ob Siri eher weiblich oder eher männlich ist, deshalb muss der Nutzer diese Entscheidung bei der Einrichtung eines neuen iPhones zunächst treffen. Die Änderung kommt mit dem Update auf iOS 14.5, dessen Beta 6 Apple gestern Abend verteilt hat. Für Apple ist dieser Schritt ein Zeichen für mehr Diversität und Inklusion, er wird aber zweifellos in den einschlägigen Kreisen heftig diskutiert werden. Was sagt ihr dazu. Aber gleich vorweg: Wer sich in den Kommentaren nicht beherrschen und einen angemessenen Ton anschlagen kann, verstummt.

Apple kündigt seine nächsten Quartalszahlen an

Man hat nichts neues vorgestellt, sogar Produkte eingestellt und erzielt dennoch neue Rekorde? So sieht es zumindest für Apples Q2 2021 aus, das zweite Fiskalquartal 2021, das vom 27. Dezember bis zum 27. März andauert, mehr dazu hier.

Das iPhone 13 Pro kommt mit diversen Kameraverbesserungen

Und auch beim kommenden Top-Modell sieht die Kamera des großen iPhone 13 Pro Max vielleicht etwas mehr als die aller anderen Modelle, doch immerhin: Die Verbesserungen der Ultraweitwinkel-Linse sollen für beide Pro-Modelle kommen, hier die Details.

Apple führt bei Wearables vor allem durch Kopfhörer

Der Markt für Wearables und Hearables ist nach wie vor fest in der Hand von Apple: Das Unternehmen beherrscht quasi den Markt für Bluetooth-Kopfhörer, während die Lage bei Smartwatches weniger eindeutig ist, doch auch hier legte Apple zuletzt ein wahnsinniges Wachstum vor, hier lest ihr die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Netflix wird immer teurer: Jetzt hat die Welle der jüngsten Preiserhöhung auch die Bestandskunden erreicht, die nach und nach auf die erhöhten Preise vorbereitet werden, hier noch einmal die entsprechende traurige Übersicht.

Affinity bekommt neue Funktionen.

Die Bildbearbeitung Affinity hat zuletzt ein größeres Update erhalten, hier geben wir einen Überblick über neue Funktionen und weitere Änderungen.

Apple bringt ein neues Batterie-Tool für einige iPhones.

Es wird Bestandteil von iOS 14.5 sein und kann aktuell nur auf einigen nicht mehr ganz aktuellen iPhones genutzt werden, hier sind die bis jetzt eher mageren Details.

Dann bleibt mir nur noch, mich für den Moment zu verabschieden und euch allen trotz der ganzen Misere schöne Feiertage und viel Spaß beim Suchen der Eier zu wünschen.

