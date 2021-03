Home Gerüchte Weitere Details: Apples VR-Brille soll fortschrittliche Augensteuerung erhalten

Weitere Details: Apples VR-Brille soll fortschrittliche Augensteuerung erhalten

Apples AR-Brille soll über eine fortschrittliche Augensteuerung verfügen. Diese würde es den Entwicklern unter anderem auch ermöglichen, die Last für die Rechenkerne der Brille zu senken, woraus sich offensichtliche Vorteile ergeben würden. Für den Nutzer soll dieses Feature eine intuitivere Steuerung des Gadgets bedeuten.

Apples erste Mixed-Reality-Brille soll über eine innovative Bedienung per Augenbewegungen verfügen: In einer aktuellen Notiz für TF International Securities schreibt der Analyst Ming-Chi Kuo, Apple werde das Headset mit einem Sender und Empfänger ausstatten, die mit unsichtbarem Licht arbeiten. Die von dem Sender ausgesandten Lichtwellen werden vom Augapfel der Nutzer reflektiert und die sich daraus ergebende Änderung der Wellenlänge vom Empfänger aufgefasst. Ein Algorithmus wertet die Signale aus und setzt die Augenbewegungen des Nutzers in Bedienschritte um. Diese Technik würde verschiedene Vorzüge bergen, so Kuo. Zunächst würde die Bedienung für den Nutzer deutlich innovativer und effektiver, verglichen mit der aktuell verbreiteten Praxis einer Steuerung von VR-Headsets mittels Controller.

Für die Entwickler der Brille ergebe sich aber auch ein Vorteil: Die Auflösung könnte überall dort reduziert werden, wo der Nutzer gerade nicht hinschaut, dadurch würde der Rechenaufwand für die Prozessoren gedrückt werden können.

Ein Iris-Scanner ist ebenfalls denkbar

Noch nicht ganz klar ist, ob Apple auch über einen Iris-Scanner für die Brille nachdenket. Laut Ming-Chi Kuo ist dieses Feature zumindest eine Option bei der Entwicklung. Es würde sich etwa für Bezahlvorgänge mit Apple Pay einsetzen lassen. Apples Pläne für eine VR-Brille nehmen aktuell immer deutlichere Formen an. Bereits im kommenden Jahr soll ein erstes Modell erscheinen. In einer früheren Meldung haben wir den jüngsten Stand der Prognosen über Preise und Features für euch zusammengefasst.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!