Wegen iPhone-Drossel: Apple muss 25 Millionen Euro Strafe in Frankreich zahlen

Apple muss in Frankreich eine Strafe in Höhe von 25 Millionen Euro zahlen. Auslöser war die iPhone-Drossel, die das Unternehmen vor Jahren bei schwachen Akkus softwareseitig genutzt hatte. Apple wird die Strafe anfechten.

Gegen Apple wurde in Frankreich eine Strafzahlung in Höhe von 25 Millionen Euro verhängt. Das Generaldirektorat für Verbraucherschutz, Wettbewerb und Betrugsbekämpfung, das dem französischen Wirtschaftsministerium unterstellt ist, hat diese Strafe aufgrund der iPhone-Drossel über Apple verhängt, die das Unternehmen vor Jahren in iOS eingebracht hatte. Diese Funktion, durch die die Geräte langsamer, die Bildschirme dunkler und der Kamera-Blitz deaktiviert wurden, dienten dem Schutz der Elektronik, sobald der Akku ein kritischeres Ausmaß an Verschleiß erreichte. Apple hatte die iPhone-Drossel als Teil der Software-Updates auf iOS 10.2.1 und 11.2 auf den iPhones aktiviert.

Verbraucherschützer verhängen Strafe wegen mangelhafter Kommunikation

Dabei wurde später klar: Die Funktion an sich war weniger das Problem als Apple Umgang mit ihr. Die Drossel sollte spontanes Abschalten der iPhones verhindern und die Geräte vor weiteren Beschädigungen schützen. Apple hatte die Existenz der iPhone-Drossel aber zunächst mit keinem Wort erwähnt. Mit diesem Eingriff in die spezifizierten Leistungsdaten eines Produkts hat sich Apple nun die Strafe der französischen Verbraucherschutzbehörden zugezogen, wie diese in einer Pressemitteilung ausführten. Apple hatte nach Bekanntwerden der Drossel ein kostengünstigeres Akku-Austauschprogramm aufgelegt, das auch reißenden Absatz fand und sich öffentlich entschuldigt, doch verschiedenen Sammelklagen und Untersuchungen staatlicher Regulierer konnte man nicht mehr entgehen. Apple hatte schon im Vorfeld erklärt, die Strafe zahlen zu wollen. Der Vorgang dürfte damit nun abgeschlossen sein.

-----

