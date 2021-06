watchOS 8: Kontakte- und Tipps-App neu und überarbeitete Atmen-App für die Apple Watch?

Auf der Apple Watch halten mit der nächsten Version von watchOS womöglich einige Veränderungen Einzug: Apple könnte neue Apps vom iPhone auf die Uhr bringen und eine der bestehenden Gesundheitsanwendungen überarbeiten. Auf watchOS 8 können Entwickler und weitere Interessierte ab heute Abend einen ersten Blick werfen.

Apple bringt mit dem Update auf watchOS 8 wohl auch einige neue Apps, die Beobachter bis jetzt noch nicht auf dem Zettel hatten. Tatsächlich waren Leaks und Vermutungen rund um watchOS 8 zuletzt eher dürftig.

Jüngst veröffentlichte ein bekannterer Leaker allerdings einige Details auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, die sich auf Auszüge aus Apples App Store-Manifest stützen, somit sind sie relativ zuverlässig.

Looks like someone deployed the new profile for App Store too early? Want to guess what “https://t.co/nhhpJFmZbJ.Mind” is on watchOS? pic.twitter.com/BarzoJtovq

— Khaos Tian (@KhaosT) June 5, 2021