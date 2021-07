Home Betriebssystem watchOS 7.6 ist da und bringt EKG-App in viele weitere Länder

Apple hat heute Abend auch watchOS 7.6 für alle Nutzer veröffentlicht. Dieses Update bringt die Unterstützung für die EKG-App in eine Reihe weiterer Länder und Regionen. Darüber hinaus wird die Warnung vor unregelmäßiger Herztätigkeit ebenfalls in diesen weiteren Regionen bereitgestellt. Die Veröffentlichung des Updates folgt auf einen längeren Beta-Test.

Neben iOS 14.7 und iPadOS 14.7 hat Apple heute Abend auch watchOS 7.6 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Die aktuelle Version kann damit ab sofort auf die Apple Watch aller Nutzer von watchOS 7 geladen und installiert werden.

Um mit der Installation des Updates beginnen zu können, muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, der Akku der Uhr muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Apple Watch muss mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone.

watchOS 7.6 bringt die EKG-Funktion in viele weitere Länder und Regionen

Mit dem Update auf watchOS 7.6 bringt Apple die EKG-Funktion der Apple Watch, über die diese seit der Apple Watch Series 4 verfügt, in viele weitere Länder und Regionen. In insgesamt 30 weiteren Märkten geht das Feature an den Start. Ebenfalls wird die Warnung bei einer unregelmäßigen Herztätigkeit in diesen Länder und Regionen ab jetzt angeboten.

Einen Überblick über die Unterstützung aller Features von watchOS erhält man hier bei Apple (Affiliate-Link). Darüber hinaus beinhaltet das Update nur die üblichen allgemeinen Verbesserungen von Performance, Sicherheit und Stabilität..

