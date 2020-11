Home Betriebssystem watchOS 7.1 in GM-Version für Entwickler bereitgestellt

Apple hat heute Abend auch watchOS 7.1 in der GM-Version an die Entwickler verteilt. Dies dürfte damit auch die finale Version vor dem Release für alle Nutzer sein, der wiederum in Bälde anstehen sollte. watchOS 7.1 bringt unter anderem die EKG-Funktion nach Südkorea.

Apple hat heute Abend auch frische Betas an die Entwickler verteilt. watchOS 7.1 wurde in der GM-Fassung zum Download bereitgestellt. Diese ist in der Regel die Version, die auch für die Veröffentlichung für alle Nutzer vorgesehen ist. Entwickler sind gehalten, bei dieser Version letztmalig auf die Suche nach möglichen Problemen zu gehen und diese an Apple zu melden.

Noch eine weitere Beta wird aber nur aufgelegt, sollte etwas gravierend schief laufen, bei watchOS etwa, das Einfrieren der Apple Watch beim Update.

Veröffentlichung für alle Nutzer steht bevor

Um die GM von watchOS 7.1 laden und installieren zu können, muss das passende Entwicklerprofil auf der Apple Watch installiert sein, sie muss auf dem Ladegerät liegen und der Akku der Uhr muss zu wenigstens 50% geladen sein, zudem muss die Uhr mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone.

Es ist damit zu rechnen, dass watchOS 7.1 in nächster Zeit für alle Nutzer zum Download bereitgestellt wird. Neben diversen Bugfixes wird auch die Unterstützung für die EKG-Funktion der Apple Watch in Südkorea hinzugefügt, wie wir heute Nachmittag berichtet hatten.

iOS 14.2 und iPadOS 14.2 liegen auch bereits als GM vor und werden ebenfalls bald für alle Nutzer erwartet.

