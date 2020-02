Warren Buffett: „Apple ist wahrscheinlich das beste Geschäft der Welt

Der Starinvestor und einer der reichsten Menschen der Welt, Warren Buffett, hat in diesen Stunden extrem positive Worte für Apple übrig. Der Konzern sei der mitunter beste der Welt und würde super nützliche Produkte verkaufen.

Noch vor einigen Jahren war Buffett skeptisch. Dieses Apple habe eine unsichere Zukunft, anders als etwa Coca-Cola, an dem er mit Berkshire Hathaway auch massiv beteiligt ist. Heute gehören ihm knapp 5,7% von Apple. Dass er nun öffentlich nicht schlecht über Apple redet, ist also verständlich. Dennoch zählen Taten mehr als Worte. Und er ist mittlerweile nun einmal der größte Aktionär von Apple und könnte dies noch eine Weile bleiben.

Apple sei für ihn keine normale Aktie, es sei für ihn eine Art dritte Firma, sagte Buffett in einem Interview gegenüber CNBC heute. Wahrscheinlich sei Apple sogar das beste Geschäft der Welt. Man habe mehr Vertrauen in die Geschäfte von Apple als in jede andere Firma der Welt, außerhalb der Versicherung und der Eisenbahn.

“I don’t think of Apple as a stock. I think of it as our third business,”

“It’s probably the best business I know in the world. And that is a bigger commitment that we have in any business except insurance and the railroad,”