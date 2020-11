Home Daybreak Apple Wann kommen die AirPods Studio? | wie radikalisiert ist Telegram? | habt ihr schon einmal AirPods in der Bahn verloren? – Daybreak Apple

Wann kommen die AirPods Studio? | wie radikalisiert ist Telegram? | habt ihr schon einmal AirPods in der Bahn verloren? – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Apfelpage.de-Leser! Wieder ist ein Wochenende zu Ende und eine neue Woche im Tretrad bricht an. Nachfolgend werfen wir mal einen kurzen Blick auf das, was da zuletzt war – bei einem starken Kaffee vielleicht.

Wann kommen die AirPods Studio? Zuletzt waren wir eigentlich davon ausgegangen, dass wir auf diese neuen OverEar-Premium-Kopfhörer zu Premium-Preisen noch eine Weile warten müssen, angeblich klemmt es in der Produktion gehörig, weshalb ein Marktstart erst frühestens im Frühling zu erwarten sei. Nun allerdings spekulieren umtriebige Leaker wieder über einen Start zur Keynote schon morgen – ein Hinweis auf echte Hinweise oder nur der Versuch, Medienaufmerksamkeit zu gewinnen? Nun, hat bei uns bombig funktioniert, aber wir springen auch immer bereitwillig durch jeden Reifen, den man uns hinhält.

iPhone 12-Hüllen im Test

Am Wochenende hat sich Lukas einige Hüllen für das iPhone 12 vorgenommen und ein wenig zu seinen Eindrücken geschrieben, hier lest ihr die Details. Wer von euch hat sich schon seine Hülle zu seinem iPhone 12 bestellt? Nur schade, dass die Hüllen meist vor den iPhones ankommen.

Wie radikalisiert ist Telegram?

Telegram ist für viele Nutzer nur ein schickeres WhatsApp. Für die Bundesregierung ist es aber noch mehr. Der Messenger steht gewissermaßen unter Beobachtung, verschiedene Sicherheitsorgane haben ein wachsames Auge auf den Dienst, der auf Extremisten aller politischen Richtungen eine geradezu magische Anziehung ausübt. Schräge Figuren wie Attila Hildmann, Xavier Naidoo oder Anhänger der QAnon-Idiologie haben das öffentliche Image von Telegram durch ihre abseitigen Auftritte in ihren entsprechenden Kanälen in letzter Zeit arg belastet. Wahrscheinlich ist die Plattform durch die jüngsten Verirrungen mehr oder weniger bekannter Leute einigen Menschen sogar überhaupt erst jetzt ein Begriff geworden.

Grund für die Telegram-Begeisterung im Lager der Verschwörungstheoretiker ist die fast unbegrenzte Freiheit, auf der Plattform zu verbreiten, was auch immer man will. Der russische Betreiber betreibt den Dienst weitgehend im rechtsfreien Raum. Wer dort was in welcher Gruppe verbreitet – ob Anleitungen zum Bombenbau oder Aufrufe zum Sturm auf Berlin – interessiert da nicht groß.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Bei Tesla klemmt es schon wieder.

Die Bauarbeiten zur neuen Giga-Fabrik in Grünheide sind erneut unterbrochen worden, es fehlt eine Genehmigung des Landesumweltamtes Brandenburg. Der sportliche Zeitplan sei allerdings nicht in Gefahr, hieß es aus der Landesregierung. Nicht nur Tesla, auch die Politik hat ein begründetes Interesse daran, dass noch nächstes Jahr die ersten Autos in Grünheide vom Band rollen.

In Japan saugen sie AirPods.

Japanische Bahngesellschaften haben mit tausenden verlorenen AirPods und anderen Bluetooth-Stöpseln zu kämpfen, die den Fahrgästen beim Ein- und Aussteigen aus den Ohren fallen. Die Kopfhörer wieder aus dem Fahrweg zu sammeln, kostet die Mitarbeiter viel Zeit und ist oft nur nachts möglich.

Aus diesem Grund hat Panasonic – ja tatsächlich – eine Saugvorrichtung entwickelt, mit der sich verloren gegangene AirPods leichter einsammeln lassen. Ich wünschte, so etwas hätten unsere Verkehrsbetriebe auch.

In diesem Sinne, kommt gut in die Woche!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!