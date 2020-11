Home Apple Vor Black Friday: Apple Store offline

Der Apple Store macht am heutigen Abend ein wenig Pause: Der Store hat sich mit der gewohnten Meldung verabschiedet. Apple spendiert in den nächsten Tagen Gutscheine in Form von iTunes-Karten, wenn Kunden sich zum Kauf einiger qualifizierter Produkte entschließen.

Der Apple Store macht aktuell ein wenig Pause: Wer aktuell den Apple Online Store aufruft, erhält die bekannte wenig erhellende Mitteilung: „Sind gleich zurück“. In der Regel bedeutet eine solche Auszeit, dass Apple neue Produkte in den Apple Store einstellt oder die Produktstarts vorbereitet.

Aktuell werden keine neuen Produkte erwartet, dafür startet demnächst die Apple-Aktion zum Black Friday.

iTunes-Karten im Wert von bis zu 150 Euro beim Kauf eines Apple-Produkts

Apple nimmt auch dieses Jahr wieder an der Rabattschlacht zwischen Black Friday und Cybermonday teil. Das Unternehmen lässt allerdings vergleichsweise wenig springen: Kunden erhalten einen iTunes-gutschein, wenn sie sich in den nächsten Tagen zum Kauf eines qualifizierten Produkts entschließen. In dieser Meldung haben wir die Aktion vorgestellt.

Qualifiziert sind etwa das iPhone SE, das iPhone 11, das iPhone XR sowie das iPad Mini. Auch verschiedene Macs, die AirPods sowie der HomePod sind qualifiziert. Die Gutscheine starten bei 25 Euro, etwa für den Kauf der AirPods und maximal sind 150 Euro drin.

Gerade AirPods und AirPods Pro gibt es aber regelmäßig und gerade jetzt bei vielen anderen Händlern teils deutlich günstiger. Bei eBay etwa legt man hier momentan nu 169 Euro hin.

