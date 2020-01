Von Netflix geholt: Apple gewinnt Top-Ingenieur für Apple TV+

Apple hat eine Spitzenkraft von Netflix für Apple TV+ gewinnen können: Ruslan Meshenberg soll dem Unternehmen dabei helfen, Apple TV+ für ein zu erwartendes und seitens Apple erhofftes rasches Wachstum fit zu machen.

Apple kann in dieser Woche eine relevante Personalie in Sachen Apple TV+ vermelden. Laut WSJ-Bericht hat man Ruslan Meshenberg für den Umzug nach Cupertino gewinnen können. Er zählt zu den Top-Ingenieuren bei Netflix und hatte dort dabei geholfen, die Netflix-Plattform für Zuschauer zu einer zuverlässigen und leistungsfähigen Streaming-Plattform zu machen. Genau das soll er nun wohl auch für Apple tun.

Verlässliche Performance ist wichtig für Apple TV+

Beim Start neuer Dienste kommt es immer wieder zu mehr oder weniger gravierenden Beeinträchtigungen wie Performance-Problemen oder sonstigen technischen Schwierigkeiten, unlängst war es beim initialen Start von Disney+ in den USA nicht anders. Der Dienst kommt im März nach Europa. Apple TV+ startete weitgehend ohne Störungen, auch wenn die Apps noch ein wenig dazulernen müssen. Ruslan Meshenberg soll nun dabei helfen, den Dienst auf ein rasches Wachstum in mehr als 50 Ländern und den Abruf von mehr als einer Milliarde Streams pro Woche vorzubereiten, wobei ihm seine Erfahrungen aus der Zeit bei Netflix helfen werden. Ein zuverlässiges Nutzererlebnis ist wichtig für Apple TV+, es gehört zu den Services, die Apple beim Transformationsprozess in eine auch Serviceorientierte Firma helfen werden. Im letzten Quartal wuchs der Services-Sektor abermals kräftig und spielte fast 13 Milliarden Dollar ein.

