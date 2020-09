Von Corona getrieben: Apple-Aktie könnte bis auf 200 Dollar steigen

Die Apple-Aktie könnte innerhalb der nächsten Jahre ihren Kurs verdoppeln: Mit ein Grund dafür ist Corona, das die Digitalisierung der Gesellschaft in erheblicher Weise beschleunigt hat. Somit wären Apple-Kurse um die 200 Dollar nicht mehr unrealistisch.

Apples Aktienkurs könnte in den nächsten Jahren wieder dramatisch steigen, das schätzt der Analyst und Gründer der Analysefirma Loup Ventures Gene Munster. Er befasst sich schon seit Jahren mit der Entwicklung von Apple und gibt regelmäßig Einschätzungen hierzu ab.

In einer aktuellen Notiz sprach Munster über die längerfristige Entwicklung der Apple-Aktie. Diese könne einen Kurs von 200 Dollar erreichen, glaubt der Analyst. Dies könne in einem Zeitfenster von zwei bis vier Jahren der Fall sein.

Corona treibt die Digitalisierung der Gesellschaft

Vor wenigen Tagen hatte Apple wie in dieser Meldung ausgeführt einen Aktiensplit vorgenommen, am Wert des Unternehmens oder der Aktie ändert sich dadurch nichts, er ist jedoch ein psychologisch wichtiges Instrument. Er macht ein Papier optisch billiger, so werden verstärkt Kleinanleger angelockt. Dies hatte den Kurs in den Wochen davor auch bereits kräftig getrieben.

In den letzten Tagen haben Anleger bei Apple, wie auch im Rest des Tech-Marktes zunächst Gewinne mitgenommen, was die Kurse purzeln ließ.

Gene Munster glaubt, Corona werde Apples Kurs langfristig wieder hochtreiben. Das Unternehmen profitiere immens von Corona, so der Analyst. Die Pandemie habe bei der Transformierung und Digitalisierung der Gesellschaft in fünf Monaten Fortschritte bewirkt, die sonst fünf Jahre benötigt hätten – unfreiwillig ist die Gesellschaft den Weg ins Home-Office gegangen, muss an der Stelle angemerkt werden. Selbst falls bald ein Impfstoff gegen Covid-19 zur Verfügung stehe, werde der Prozess – einmal angestoßen – vielleicht verlangsamt, ist aber bereits zu weit fortgeschritten, um wieder komplett einzuschlafen. Apple habe mit seinem Portfolio aus Hard- und Softwarelösungen, die perfekt harmonieren, die besten Voraussetzungen, um weiter von der Digitalisierung zu profitieren.

In zwei bis vier Jahren können Apple eine Marktkapitalisierung von 3,75 Billionen Dollar erreichen. Vor kurzem hatte das Unternehmen wie berichtet die Zwei-Billionen-Marke durchbrochen.

