Völlig überraschend: iPhone 13 angeblich mit Satellitentelefonie-Unterstützung

Es ist vielleicht das spannendste Gerücht, das es in Zusammenhang mit dem iPhone 13 bis jetzt überhaupt gegeben hat: Das neue Modell von Apple soll Satellitentelefonie unterstützen. Diese könnte von Nutzern als separater Tarif bei Bedarf hinzu gebucht werden.

Seit Monaten sind die meisten Beobachter sich relativ einig darüber, was das iPhone 13 können wird und in welchem Rahmen sich die zu erwartenden Verbesserungen bewegen werden. Völlig aus dem Rahmen fällt hier nun die Prognose von Analyst Ming-Chi Kuo, der über ein Feature spricht, das für das iPhone 13 noch nie in Aussicht gestellt wurde.

Danach soll Apples kommendes iPhone über Satellitentelefonie-Funktionalitäten verfügen. Konkret sollen Satelliten in niedrigem Orbit genutzt werden können, um zu telefonieren oder Nachrichten zu versenden. Starlink ist in diesem Zusammenhang relativ bekannt geworden, dessen Satellitenschüsseln für Endkunden sind allerdings groß und unhandlich und nicht einmal für die Nutzung im PKW kompakt genug.

Apple werde für dieses Feature auf eine modifizierte Version des X60-Chips von Qualcomm setzen, so Ming-Chi Kuo. Es wird bereits länger erwartet, dass dieser Snapdragon-Modemchip von Qualcomm im iPhone 13 zum Einsatz kommen wird, während sein Nachfolger X65 bereits für 2022 erwartet wird.

Satellitentelefonie per Zusatztarif geplant?

Als Kooperationspartner würde hier Globalstar in Frage kommen, ein Satellitentelefonnetzbetreiber, der schon seit vielen Jahren am Markt aktiv ist und zuletzt mit Qualcomm eine Hardwarekooperation gepflegt hatte. Die Globalstar-Satelliten ermöglichen Telefonie in den meisten Regionen der Erde, das Netz weist allerdings weiße Flecken auf den Ozeanen und in den Polregionen auf. Dennoch wäre die hierdurch erreichte Netzabdeckung Lichtjahre besser als alles, auf das iPhone-Nutzer nur durch Nutzung terrestrischer Netze hoffen könnten.

Die für die Satellitennutzung nötigen Extratarife könnten iPhone-Nutzer bei Bedarf buchen oder über ihren Netzbetreiber erhalten, sofern es entsprechende Kooperationen gibt, unnötig darauf hinzuweisen, dass hier noch unzählige Fragen zu klären wären. Gut vorstellbar ist auch, dass Apple diese neuen Features zunächst nur für wenige Märkte und Kunden ausgewählter Netzbetreiber anbieten wird.

Satellitenlink noch für mehr Geräte?

In Zukunft, so Ming-Chi Kuo, werde Apple diese Art der Netzversorgung ohne Netz am Boden noch für weitere Geräte anbieten, zu nennen wären hier etwa die VR-Brille von Apple oder ein mögliches Apple Car. Vor allem im Auto wäre eine solche Satellitenverbindung mehr als plausibel.

Apple wurde schon früher mit Plänen für Satellitenanbindungen ans iPhone in Verbindung gebracht, allerdings gab es nie Gerüchte über eine bevorstehende Umsetzung. Sollte dieses Feature tatsächlich jetzt kommen, wäre dies womöglich die bedeutendste Änderung der Nutzungsperspektive des iPhone als Kommunikationsgerät seit langer Zeit, dennoch darf dieser Ausblick, auch wenn er von einem so bekannten Namen kommt, einstweilen noch mit robuster Skepsis betrachtet werden.

