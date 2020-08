VMware Fusion 12 bringt Big Sur-Unterstützung und kostenlose Lizenz für Privatkunden

VMware macht Version 12 seiner Virtualisierungslösung kompatibel zu macOS Big Sur. Als weitere Neuerung wird die Standardversion der Software kostenlos nutzbar sein, zumindest für private Zwecke. VMware Fusion 12 kann auch mit externen Grafikkarten umgehen.

Der Anbieter von Virtualisierungslösungen VMware hat die neue Version seiner Mac-Lösung kompatibel zu macOS Big Sur gemacht. Aufgrund der deutlichen Änderungen zum Vorgänger mussten hier alle Anbieter von Software für virtuelle Maschinen nacharbeiten. Es gibt allerdings noch weitere Neuerungen.

VMware macht seinen Fusion 12 Player kostenlos nutzbar, zumindest für Privatkunden, die ihn für private Zwecke verwenden, wie das Unternehmen in einem entsprechenden Blog-Beitrag mitteilte. Er löst damit die bisherige Einsteigerversion ab. Fusion 12 Player unterstützt macOS Big Sur auch als virtuelle Maschine.

Fusion 12 Player nutzt unter macOS Big Sur Apples Hypervisor-Technik, die bisher von vielen Virtualisierern genutzten Kernelerweiterungen werden von Apple abgekündigt, sie bedeuteten aus Sicht Apples ein zu hohes Sicherheitsrisiko.

VMware Fusion unterstützt auch externe Grafikkarten

VMware Fusion 12 kommt zudem auch mit eGPU-Support, sodass Anwender auch externe Grafikkarten in einer virtuellen Maschine nutzen können, vorausgesetzt, diese wird von ihrem Mac und macOS unterstützt. Der Grafikverarbeitung in der virtuellen Maschine kann nun bis zu acht GB Speicher zugewiesen werden, zudem startet die Unterstützung für DirectX 11 und OpenGL 4.1. VMware Fusion 12 kommt zum Start nur mit der Unterstützung für macOS Catalina, der Support für Big Sur wird verfügbar gemacht, sobald Apple das System an alle Nutzer verteilt. Aktuell ist macOS Big Sur noch in der Beta-Phase, zuletzt wurde eine aktualisierte öffentliche Beta für freiwillige Tester von Apple bereitgestellt. Im Herbst wird dann das finale Update folgen.

