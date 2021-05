Home Apple Vielleicht in Deutschland: Apple plant mehr Apple Stores rund um die Welt

Apple möchte offenbar mehr Apple Retail Stores rund um die Welt eröffnen. Obgleich der Trend beim Shopping klar in Richtung Onlinekauf geht, werde Apple seine physische Präsenz weiter ausbauen, erklärte die für die Retail-Sparte zuständige Managerin bei Apple.

Apple wird in Zukunft noch verstärkter auf den Verkauf im Einzelhandel setzen: Die eigenen Ladengeschäfte haben für Apple nichts von ihrer Bedeutung im Absatzhandel verloren, machte Apples Managerin für die Retail-Aktivitäten Deirdre O’Brien unlängst klar. Von Medien wird sie mit Aussagen zur Ausweitung der Retail-Aktivitäten zitiert: Apple werde in Zukunft weitere Apple Retail Stores rund um die Welt eröffnen, so die Managerin.

Im Geschäft können Kunden die Produkte anfassen

Apple betreibt aktuell 511 Apple Retail Stores rund um die Welt: Die nun getätigten Äußerungen fielen gegenüber der Funke-Mediengruppe, sodass es denkbar erscheint, dass die Expansion der Apple Stores in Europa und hier speziell in Deutschland stattfinden wird. Derzeit bereitet Apple die Eröffnung seines zweiten Stores in Berlin vor. Der jüngste Neuzugang in der Liste von Apples Ladengeschäften wurde in Rom eröffnet, Apfelpage.de berichtete.

Deirdre O’Brien erklärte zu ihrer Strategie: Online können Verbraucher vieles über Apples Produkte lernen, im Laden können sie sie auch anfassen. Weitere Details zu den geplanten Neueröffnungen offenbarte sie allerdings nicht.

Derzeit sind nach wie vor viele Apple Retail Stores auf der Welt geschlossen, andere Läden haben nur unter Auflagen geöffnet. Apple hat auch in Regionen mit zurückgehendem Aufkommen an Corona-Infektionen die strengen Abstands- und Hygienemaßnahmen bis jetzt nicht gelockert.

