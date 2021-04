Home Gerüchte Video-Leak: Ist das der Apple Pencil 3?

Ist ein neuer Apple Pencil im Anflug? Nach verschiedenen Andeutungen aus der Gerüchteküche, ist nun ein kurzes Video aufgetaucht, das den neuen Eingabestift von Apple zeigen soll. Auch dieser Leak ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, allerdings wären ein Upgrade des Apple Pencil durchaus nicht völlig abwegig.

Apple bringt im Rahmen des Events am kommenden Dienstag mit ziemlicher Sicherheit ein neues iPad Pro. Das Modell von 2021 wird wohl über ein Mini-LED-Display mit seinen diversen, oft beschriebenen Vorzügen verfügen, aber werden die Nutzer auch mit einem neuen Apple Pencil auf ihm zeichnen können?

In den letzten Tagen tauchten erneut Gerüchte um einen neuen Apple Pencil der dritten Generation in chinesischen sozialen Netzwerken auf, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Nun ist auch ein kurzes Video dazugekommen, das den Start eines neuen Apple Pencil andeutet.

Auch dieser Leak ist wiederum eine höchst spekulative Sache, über einen Apple Pencil 3 mit einer etwas überarbeiteten Spitze wurde allerdings schon vor längerer Zeit spekuliert, Apfelpage.de berichtete.

Kommen neue Funktionen in den Stift?

Hinsichtlich der Frage, welche Neuerungen Apple für den Apple Pencil geplant haben könnte, verweisen wir immer wieder auf ein Patent, das Apple bereits voriges Jahr zugeteilt bekommen hat. Es beschreibt eine Technik, mit der ein Nutzer mit seinem Apple Pencil Farben von Objekten aus seiner Umgebung adaptieren und originalgetreu für Bearbeitungen und Skizzen auf seinem iPad nutzen könnte.

Ob ein solches Feature bereits für den Apple Pencil 3 erscheint, ist allerdings völlig offen.

