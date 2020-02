Video: Das ist das neue Falt-Handy von Samsung

Dass Samsung nicht nur am Nachfolger des Galaxy Fold arbeitet, sondern auch an einem Klapphandy mit faltbarem Display, wurde schon öfters berichtet. Nun ist es (fast) da.

Samsung wird das Gerät zwar erst morgen im Rahmen des „Unpacked“-Events zusammen mit dem neuen Flaggschiff Galaxy S20 präsentieren, doch hat man jetzt bereits einen Teaser-Trailer ausgestrahlt, der so gut wie das ganze Design des neuen Samsung-Klapphandy teasert. Der Werbespot lief während den Oscars heute Nacht. Ihr könnt ihn hier im Tweet von Nilay Patel von The Verge sehen:

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT — nilay patel (@reckless) February 10, 2020

Tatsächlich bekommen wir also ein 180-Grad faltbares Klapphandy, das zusammengefaltet nur halb so groß ist wie aufgefaltet. Ein Mini-Display auf der Vorderseite dient der Möglichkeit, Telefonate abzunehmen. Die Frontkamera scheint als Loch im Display oben integriert zu sein. Samsung gibt im Werbespot übrigens im Kleingedruckten zu, dass in der Mitte der Falz und der Displayübergang mit einer kleinen Wölbung zu sehen sind. Der Spot zeigt das Z Flip auch, wie es Laptop-artig aufgestellt werden kann, um Videochats und mehr zu realisieren. Es scheint also, ein ziemlich spannendes Gerät zu werden, das eine neue Geräteklasse gründen könnte!

Dieses neue faltbare Galaxy bringt Samsung einen weiteren großen Schritt in Richtung einer Zukunft von Smartphones, die tatsächlich faltbar und nützlich sein können. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Südkoreaner hier aktuell führend sind. Zumindest, soweit wir das öffentlich wissen. An was Apple hinter den Kulissen arbeitet, wissen wir ja nicht. Hättet ihr Interesse an einem solchen Klapp-iPhone?

Wer sich für das neue Galaxy S20 und das Galaxy Z Flip interessiert, der kann bei Samsung auf der Homepage ab morgen um 20.00 Uhr den Livestream verfolgen. Vermutlich werden wir euch auch hier über die neuen Geräte informieren, sofern sie denn so spannend sind, wie Samsung andeutet.

