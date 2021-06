Home Apps Update: Hue-App in Version 4.0 runderneuert – Das ist neu

Für die meisten ist Beleuchtung der Einstieg in das Smart Home und hier trifft man ziemlich schnell auf Philips Hue von Signify. Kein anderer Hersteller bietet solch ein breites Sortiment an verschiedensten Leuchtmitteln an. Die wollen natürlich auch mit einer App gesteuert werden und genau diese wurde in Version 4.0 einer kompletten Revision unterzogen.

Optisch deutlich ansprechender gestaltet

Die neue App in Version 4.0 präsentiert sich nun deutlich aufgeräumter und optisch ansprechender gestaltet. Unter dem Reiter „Zuhause“ auf der Startseite können nun mit einem Tipp alle Lampen angeschaltet werden oder mit einem Tipp auf das Icon in das Zimmer gewechselt werden. Alle Szenen und Leuchtmittel werden nun einer Kachelansicht gezeigt – deutlich intuitiver.

Über die drei Punkte in der oberen rechten Ecke können jederzeit neue Szenen und Leuchtmittel hinzugefügt werden, auch dies ist nun einfacher.

Mehrere Bridges verwalten

Die Limitierung einer Bridge, maximal 50 Geräte zu verwalten, wurde leider nicht überarbeitet. Wer hier aber mehrere Bridges im Einsatz hat, kann die nun besser verwalten. Auf der Registerkarte Startseite befindet sich auch die Hue Scene Gallery, eine Funktion, die vorher existierte, aber jetzt einfacher zu erreichen sein sollte. Hier gibt es nun einen Schalter, um zwischen den einzelnen Bridges wechseln zu können.

Aus Routinen werden Automationen

Ein smartes Zuhause wird erst dann smart, wenn verschiedene Aktoren Geräte autark miteinander schalten, dies nennt man gemeinhin Automationen. Signify hat dies erkannt und greift dieses Wording nun auf: Aus Routinen werden nun Automationen und damit ergibt sich zumindest in Kombination mit der Home-App ein einheitlicherer Workflow. Automatisierungen unterstützen mehr erweiterte Aktionen als zuvor, einschließlich Mehrbenutzer-Geofencing. Vor allem letzteres ist extrem praktisch, werden so Automationen dahin gehend überprüft, ob noch jemand im Haus ist. Ist dem so, werden die Lampen eben nicht ausgeschaltet.

Mehr als 100 Verbesserungen

Mit Version 4.0 hat der Hersteller insgesamt mehr als 100 Verbesserungen implementiert. Besondere Erwähnung verdient der Entertainment-Bereich. Dieser wurde mit einer 2,5 D-Ansicht neugestaltet und erlaubt so eine deutlich feinere Justierung und Platzierung der einzelnen Leuchtmittel. Das Design der Registerkarte Home erleichtert es beispielsweise, euer Setup von mehreren Orten aus zu konfigurieren. Die App ist ab sofort für iOS und Android kostenfrei verfügbar:

