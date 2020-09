Update-Hinweis: Microsoft Word und Excel am Mac sollten aktualisiert werden, um Einfallstor für Schadcode zu schließen

Microsoft Office am Mac hat vor kurzem einige durchaus wichtige Updates erhalten. Mit ihnen schließt Microsoft eine Lücke, die das Ausführen von bösartigem Code durch eine Word- oder Excel-Datei erlaubt hatte. Nutzer von Microsoft Office am Mac sollten die jüngsten Updates auf jeden Fall einspielen.

Microsoft hat mit den jüngsten Updates für Microsoft Office am Mac einige wichtige Sicherheitsprobleme beseitigt. Die neuesten Updates schließen so etwa eine Lücke, durch deren Ausnutzung ein Angreifer zuvor Code auf dem Mac ausführen konnte, der in eine Datei eingebettet war, die vom Nutzer aufgerufen wurde. Angreifbar waren laut Angaben von Microsoft Word und Excel. Vor einiger Zeit war Office bereits von einer anderen Sicherheitsproblematik am Mac betroffen, sie erlaubte das Einschleusen von Schadcode über die Marko-Funktion, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Update für Microsoft365 und Office-Versionen am Mac

Die Updates stehen sowohl für Nutzer von Microsoft 365 als auch für Microsoft Office 2019 und Microsoft Office 2016 am Mac zur Verfügung. Für letztere Version ist der Support von Microsoft bereits abgelaufen, sicherheitsrelevante Updates können aber weiterhin erscheinen. Ab Oktober ist allerdings die Nutzung der Microsoft365-Anbindung von Office for Mac 2016 aus nicht mehr verfügbar, wie wir zuvor berichtet hatten.

Die Updates beseitigen auch einen weiteren Fehler, der das Auslesen bestimmter Speicherbereiche ermöglicht hatte.

Die Windows-Versionen von Microsoft Office haben die entsprechenden Updates bereits zuvor erhalten.

-----

