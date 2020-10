Home Gerüchte Unter dem Display: Leaker träumt von Touch ID-Rückkehr ins iPhone

Touch ID soll ins iPhone zurückkehren: Ein bekannter Leaker geht davon aus, dass Apple die Fingerabdruckerkennung wieder einführen wird, wohl als Alternative zu Face ID. Dieser Schritt hätte aus Sicht der Nutzer aber mit blick auf die momentane Weltlage ruhig schon etwas früher kommen können.

Apple wird das iPhone wieder mit Touch ID ausstatten. Ein Leaker, der zu den bekannteren Quellen für Gerüchte rund um Apple gehört, geht nun davon aus. Er träumt in einer kurzen Notiz auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von einer bevorstehenden Rückkehr von Touch ID.

Der Tweet ist unheimlich kryptisch, wie bei dieser Quelle üblich. Er spricht von MESA, das ins iPhone zurückkehren soll. Darunter versteht man bei Apple intern Touch ID. Und weiter soll MESA auch „uts“ eingebaut werden, also unter dem Display.

MESA uts for iPhone — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 16, 2020

Leider ist die Auskunftsfreudigkeit damit auch schon erschöpft: Kein Wort darüber, welches Modell so ausgestattet werden soll oder wann es auf den Markt kommt. An Spekulationen über ein neues Top-iPhone mit Touch ID hatte es in der Vergangenheit nicht gemangelt, zuletzt war aber weniger darüber gesprochen worden.

Apple könnte Touch ID auch seitlich unterbringen

Eine andere Möglichkeit, die Apple in Betracht ziehen könnte, wäre es, den Touch ID-Sensor seitlich im Power-Button zu platzieren. Das iPad Air 4 macht vor, dass dies ebenfalls ein gangbarer Weg ist.

Eine denkbare Perspektive wäre dies für ein Budget-iPhone wie einen Nachfolger des iPhone SE.

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise wünschten sich aktuell indes viele Nutzer, Apple hätte diesen Schritt bereits ein wenig vorgezogen.

