Home Mac Unglaubliches Wachstum: Mac-Verkäufe springen weltweit extrem an

Unglaubliches Wachstum: Mac-Verkäufe springen weltweit extrem an

Der Mac ist im ersten Quartal 2021 regelrecht abgehoben: Apple konnte die Verkäufe seiner Computer mehr als verdoppeln. Größter und ausschlaggebender Treiber dieser Entwicklung war – so traurig es ist – die Corona-Krise, die den Bedarf im Home-Office weiter befeuert.

Apples Mac bleibt weiter bärenstark: Schon in den letzten Monaten und über das gesamte Jahr 2020 hinweg waren Apples Computer stark gefragt. Von so hohen Verkaufszahlen hat Apple in den Jahren zuvor nicht einmal ansatzweise zu träumen gewagt, nun kennen die Zahlen auch im Jahr 2021 nach wie vor nur eine Richtung: Steil nach oben.

Im ersten Quartal 2021 konnte Apple den Absatz bei den Macs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um unglaubliche 111,5% erhöhen, zeigen aktuelle Schätzungen der Marktforscher von IDC. Im ersten Quartal 2021 konnte Apple weltweit rund 6,7 Millionen Einheiten absetzen, das entspricht einem weltweiten Marktanteil von rund 8%.

Home-Office hält Nachfrage nach Computern weiter stark

Im Jahr zuvor hatte Apple im selben Zeitraum weltweit nur rund 3,2 Millionen Macs absetzen können. Im Vorquartal waren die Verkäufe ebenfalls stark angestiegen: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte der Mac um fast ein Drittel zulegen, was auch auf die Einführung der neuen und überaus beeindruckenden M1-Macs zurückzuführen ist. Für das Jahr 2021 wird mit der Einführung weiterer Macs mit M-Serie-Prozessoren gerechnet, so soll unter anderem ein neuer iMac vorgestellt werden. Für die zweite Jahreshälfte rechnen Beobachter mit neuen MacBook Pro-Modellen.

IDC sieht auch für die kommenden Jahre weiter eine starke Nachfrage nach Computern. Apple wuchs zuletzt allerdings überdurchschnittlich stark: Auch die größten Computerhersteller der Welt HP, Lenovo und Dell legten allerdings zweistellig zu.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!