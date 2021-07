Home Deals Unbegrenztes Datenvolumen: Das Datengeschenk Unlimited der Telekom für den Sommerurlaub

Unbegrenztes Datenvolumen: Das Datengeschenk Unlimited der Telekom für den Sommerurlaub

Die Deutsche Telekom verschenkt aktuell wieder massig Datenvolumen. Tatsächlich kann sich diesmal niemand über die Größe des Datengeschenks beschweren, denn es wird unlimitiertes Datenvolumen verschenkt. Teilnehmen können viele Telekom-Kunden innerhalb der nächsten 31 Tage.

Die Deutsche Telekom hatte zu Beginn des Monats plötzlich nicht mehr das regelmäßige Datengeschenk in Höhe von 500 MB für ihre künden bereitgestellt, was schon zu der Vermutung geführt hatte, diese Aktion, an die sich inzwischen viele Kunden gewöhnt hatten, wäre ausgelaufen. Wieso zunächst kein Datengeschenk mehr in der Mein Magenta-App erschien, ob man gar erwartet hatte, noch länger Gigabyte für Tore der deutschen Elf verschenken zu können und vom raschen Ausscheiden unseres Teams kalt erwischt wurde, wer will es schon wissen.

Tatsache ist aber, jetzt erhalten Kunden 31 Tage ein unlimitiertes Datenvolumen zum Versurfen für den Urlaub.

So könnt ihr das Datengeschenk erhalten

Das ist bereits bekannt: Gebucht werden kann das unbegrenzte Datenvolumen über die App Mein Magenta (Affiliate-Link).

Es gelten hier allerdings die üblichen Einschränkungen des Datengeschenks, die Telekom schreibt hierzu:



Sie können mitmachen, wenn Sie einen Telekom Mobilfunk-Vertrag mit einer Mindestvertragslaufzeit haben, der Datenvolumen zum Versurfen beinhaltet.

Ausgenommen von der Aktion sind alle Mobilfunk-Tarife, die vor 2011 abgeschlossen wurden.

Nicht teilnehmen können die Tarife:

SmartConnect, MagentaMobil Speedbox, MagentaMobil XL, CarConnect, Prepaid Tarife sowie Datentarife. Auch Verträge der Marke Congstar und Geschäftskunden-Verträge sind ausgeschlossen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!