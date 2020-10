Umfrage: Wie hat euch das Event gefallen? | Was kauft ihr euch?

Das Apple Event ist Geschichte. Die vorgestellten Produkte jedoch noch Zukunft. In der Zeit zwischen Präsentation und Marktstart diskutieren Experten und Fans wie immer über die neuen Gadgets und das möchten wir nun auch tun. Was war euer Eindruck vom Event gestern? Und schlagt ihr zu?

Uns würde interessieren, wie gut ihr das Event gestern allgemein fandet. Und, ob ihr euch die neuen iPhones kauft oder sogar den neuen kleinen HomePod.

Nehmt gerne an beiden Umfragen hier unten teil und lasst uns in den Kommentaren über das Event gestern diskutieren! Übrigens: Ihr könnt direkt in der App oder der Website teilnehmen oder per Link auf die Umfrageseite kommen. Bei der zweiten Umfrage könnt ihr gerne mehrere Abstimmungen dalassen für mehrere Käufe. Danke fürs Lesen und Teilnehmen!

Umfrage 1: Wie hat euch das Event gestern gefallen?

Loading poll…

Umfrage 2: Kauft ihr euch neue Produkte vom Event?

Loading poll…

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!