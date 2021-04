Home Apple Umfrage: Apple wird 45 – Was ist euer Lieblingsprodukt im Moment?

Umfrage: Apple wird 45 – Was ist euer Lieblingsprodukt im Moment?

Apple wurde gestern 45 Jahre alt. Sein bekanntester Gründer lebt schon seit 10 Jahren nicht mehr und trotzdem spielt man noch jedes Jahr um das wertvollste Unternehmen der Welt mit sowie um den Thron der Kundenzufriedenheit. Doch welche Produkte machen für euch im Moment das Rennen? Mit welcher Sparte seid ihr am zufriedensten? Und wo seht ihr am meisten Nachholbedarf? Nehmt gerne an unserer Umfrage teil und lasst uns in den Kommentaren diskutieren!

Apple ist einer der Pioniere

Fünf Jahrzehnte sind für ein Technologie Konzern eine Hausnummer, die wenigsten sind so lange dabei. Die Googles und Facebooks dieser Welt bringen es auf knapp 20 Jahre. Auch Amazon wurde erst in den 90er-Jahren gegründet. Apple hingegen gibt es seit 1976. Genauer noch seit dem 1. April 1976.

Damit ist man fast genau 1 Jahr jünger als Microsoft, ist aber definitiv einer der alten Hasen unter den größten Technologie Konzernen der Welt.

Welches Apple Produkt mögt ihr im Moment am meisten?

Nehmt dafür gerne an der Umfrage hier teil oder schreibt uns einen Kommentar.

Loading poll…

Wo sehr ihr am meisten Nachholbedarf?

Nun möchten wir die Frage noch einmal umdrehen. Mit welcher Kategorie seid ihr denn gar nicht zufrieden? Wo seht ihr am meisten Nachholbedarf oder Aufholbedarf für Apple?

Nehmt dafür gerne an der Umfrage hier teil oder schreibt uns einen Kommentar.

Loading poll…

Lasst uns gerne in den Kommentaren zu beiden Fragen diskutieren! Bleibt nett zueinander und frohe Ostern wünschen wir vorab an alle Leser.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!