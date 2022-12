Home Apps Ulysses 29: Kommt nun mit Projektverwaltung

Wer mit Schreiben sein Geld verdient, der hat sich die App Ulysses definitiv schon einmal angeschaut. Nun sollten aber auch alle Studenten und Projekt-Manager hellhörig werden, denn das Update auf Version 29 bringt es sehr interessantes Feature mit.

Ulysses in Version 29

Ulysses ist ein professioneller Editor aus Deutschland (Leipzig), der sich vorwiegend für das Bloggen und das Schreiben von Büchern hervorragend eignet. Mit Version 29 will man auch für die angesprochenen übrigen Personengruppen interessanter werden – dies soll mithilfe der neuen Projektverwaltung gelingen. Jedes Projekt verfügt über spezielle Inhalte und zusätzliche Abschnitte, z. B. für Kapitel und Forschung. Wenn ihr an einem Projekt arbeitet, ist alles andere in der App versteckt. So soll der Fokus ganz auf der anstehenden Aufgabe liegen, so die Macher. Zudem verwaltet Ulysses die Schlagwörter für jedes Projekt einzeln und sorgt dafür, dass es hier nicht zu ungewollten Überschneidungen kommt. Laut Updatebeschreibung liest sich das wie folgt:

Damit du dich ganz auf dein Schreibprojekt konzentrieren kannst, werden in der Seitenleiste nur die Gruppen deines Projekts angezeigt.

Projekte bieten eigene Bereiche für Inhalt und Extras (z. B. für Kapitel und Recherche).

Verwalte die Schlagwörter jedes Projekts separat.

Exportiere dein Projekt mit einem Klick und mit projektspezifischen Einstellungen.

Schreibziel und Stichtag eines Projekts werden gut sichtbar in der Seitenleiste angezeigt.

Weitere Änderungen und Fehlerbehebungen:

Beim Exportieren einer Gruppe wird nun die Sortierung berücksichtigt.

Die Fenster-Symbolleisten wurden überarbeitet, sodass mit dem Dashboard und im Überarbeitungsmodus nun erheblich besser gearbeitet werden kann.

Außerdem verhalten sich Symbolleisten jetzt angenehmer, wenn mit Tabs oder in Backups gearbeitet wird.

Der Text im Editor springt nun nicht mehr, wenn das variable Schreibmaschinen-Scrolling genutzt wird. (Das Problem „Wenn Variabilität zu weit geht“.)

Ein Problem wurde behoben, durch welches das Entsperren per Touch ID nicht eingeleitet wurde, wenn der Mac den Ruhemodus verließ. (Der Bug „Neues Telefon, wer ist da?“.)

Zu guter Letzt wurde die Anzeige von kursivem Text im Editor bei Verwendung bestimmter Schriftarten korrigiert. (Die Panne „Lassen wir Fünfe gerade sein“.)

Erster Eindruck

Wir haben die neue Version vorab als Demo gezeigt bekommen und diese nur im Lesen-Modus verwendet. Insgesamt machen die Verbesserungen einen gelungenen Eindruck, vor allem die Verschlagwortung ist bei den Projekten enorm hilfreich. Dies setzt natürlich voraus, dass ihr konsequent dabei bleibt. Das Anlegen neuer Projekte klappt spielend leicht, die zudem automatisch in der iCloud gespeichert werden – so sind diese auch auf dem iPhone und iPad verfügbar. Unserer Meinung nach schafft Ulysses dabei den Sprung weg von einer klassischen Schreib-App hin zu einem Projekt-Tool, auch dank einer schlichten Umsetzung.

