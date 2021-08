Home Sonstiges Über sein neues Album: Musiker FINNEAS zu Gast bei Apple Music 1

In der Show ALT CTRL auf Apple Music 1 war zuletzt der amerikanische Musiker FINNEAS zu Gast. Dort erzählt er in einem Interview darüber, wie sein neues Album „Optimist“ entstanden sei und welche Hürden er dabei habe nehmen müssen.

Zunächst erklärt er, bis ungefähr März diesen Jahres sei es ihm nicht möglich gewesen, die Arbeit an seinem neuen Album offiziell zu beginnen. Denn bis dahin habe er beinahe ausschließlich an dem neuen Album von Billie Eilish, „Happier Than Ever“, als Produzent mitgewirkt. Lediglich ein paar Songtexte habe er in seiner Freizeit schreiben können.

Songs zunächst ohne kommerzielle Absichten entstanden

Diese habe er anfangs jedoch nur geschrieben, um sich die Zeit zu vertreiben. Doch wenig später habe er realisiert, dass er sie doch schließlich vermarkten wolle. Nachdem also die Arbeit an dem Album von Billie Eilish abgeschlossen war, habe er endlich die Gelegenheit gehabt, die Songs, die er bereits zuvor geschrieben hatte, aufzunehmen.

Was er aus der Zusammenarbeit mit Billie Eilish gelernt habe

Mit Billie Eilish zusammenzuarbeiten habe ihm vieles mit auf den Weg gegeben, betont er. Vor allem liege dies daran, dass ein unglaublich tolles Team hinter ihr stehe, das sehr viel Wissen vereine. Beim bloßen Zusehen bei dessen Arbeit habe FINNEAS viel gelernt.

Darüber hinaus spricht er darüber, warum er bislang noch kein richtiges Album veröffentlicht habe. Dies liege daran, dass er in den vergangenen Jahren davon ausgegangen sei, noch nicht genügend Reichweite hierfür zu besitzen. Da dies aber nun der Fall sei, sehe er es an der Zeit, endlich ein Album für seine Fans zu produzieren.

Zwischenfall während der Arbeit am Album

Kurz nachdem die Produktion von Billie Eilish‘ Album abgeschlossen war, habe FINNEAS einen Rückschlag hinnehmen müssen. Denn sein Haus, in dem sich auch sein Studio befinde, sei komplett durchflutet worden. Grund dafür sei ein Rohrbruch gewesen. Zwar sei kaum Equipment zerstört worden, dafür aber der gesamte Bereich des Studios.

Zu guter Letzt berichtet er über seine Single „A Concert Six Months From Now“. Diese sei nämlich der Aufhänger seines neuen Albums „Optimist“, da sie sehr einfach zu verstehen sei.

