Twitter unterstützt jetzt auch Anmeldung über Apple

Twitter unterstützt ab sofort auch „Mit Apple anmelden“ für die Erstellung eines neuen Accounts. Schon zuvor waren frühe Tests der Implementierung dieser neuen Anmeldemöglichkeit beobachtet worden. Zugleich hat Twitter die Unterstützung für eine Erstellung neuer Accounts mit Google-Login eingeführt.

Twitter bietet ab sofort eine neue Möglichkeit, ein Konto zu erstellen: Neue Nutzer können nun auch die Optionen „Mit Apple anmelden“ verwenden, um sich bei dem Kurznachrichtendienst zu registrieren, wie Twitter nun auf Twitter erklärt hat.

Sign on with ease and start scrolling your timeline.

Now, when you log in or sign up to join the conversation on Twitter, you have the option to use:

▪️ Your Google Account on the app and on web

▪️ Or your Apple ID on iOS, and soon on web pic.twitter.com/Nf56H1ghmY

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 2, 2021