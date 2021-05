„Twitter Blue“ unabsichtlich verraten: Premium-Twitter soll 2,99 Dollar im Monat kosten

Twitter hat offenbar unabsichtlich sein Premium-Angebot verraten: Es soll 2,99 Dollar kosten und wird sich als In-App-Kauf buchen lassen. Der Mehrwert von „Twitter Blue“ ist allerdings überschaubar.

Auch bei Twitter wird der Nutzer bald ein kostenpflichtiges Premium-Abo buchen können. Schon vor einigen Wochen wurden Spekulationen genährt, Twitter könne einen monatlich zu bezahlenden Premiumdienst ankündigen, der unter dem Namen „Twitter Blue“ vermarktet werden sollte, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store

For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer 😅

Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons

Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021