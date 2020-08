tvOS 14 Beta 5 ist jetzt ebenfalls verfügbar

Und auch tvOS 14 hat seine neue Beta erhalten. Die letzte Beta hatte das kommende Update von tvOS vor zwei Wochen bekommen, im Herbst folgt die finale Version für alle Nutzer. Die neue Beta kann auf dem Apple Tv der vierten und fünften Generation installiert werden.

Apple hat heute Abend auch für tvOS 14 eine neue Beta vorgelegt. tvOS 14 kann jetzt auch in der fünften Beta geladen und installiert werden. Zuvor hatte Apple auch bereits iOS 14 und iPadOS 14 Beta 5 sowie watchOS 7 Beta 5 verteilt. Diese fünfte Testversion von tvOS 14 wird zwei Wochen nach der vorangegangenen Beta von Apple verteilt.

In der Regel halten sich die Neuerungen bei einer neuen Beta oder auch einem kleineren Update von tvOS in Grenzen, es ist nicht bekannt, welche Änderungen tvOS 14 Beta 5 im Vergleich zum Vorgänger aufweist.

Neue Home-App und Bild-in-Bild unter tvOS 14

Apple wird unter tvOS 14 unter anderem eine Bild-in-Bild-Funktion anbieten, die es Nutzern erlaubt, eine Serie in einer Ecke des Bildschirms weiter zu schauen, während sie eine andere Anwendung öffnen. Außerdem wurde die Home-App überarbeitet und es gibt neue Optionen in Zusammenhang mit der Nutzung von Bildschirmschonern. Hier lest ihr mehr über die Neuerungen unter tvOS 14.

Die finale Version des Updates wird im Herbst für alle Nutzer eines Apple TV der vierten und fünften Generation zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen.

