tvOS 14.7 Beta 2: Entwickler können zweite Testversion laden

Auch tvOS 14.7 hat heute Abend eine neue Beta erhalten: Damit hält Apple auch in dieser Systemlinie im laufenden Zyklus das Intervall von zwei Wochen ein. Derzeit ist noch nichts über Neuerungen oder Änderungen bekannt, die für das kommende Update von tvOS geplant sein könnten.

Apple hat heute Abend neben iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 2, macOS Big Sur 11.5 Beta 2 und watchOS 7.6 Beta 2 auch tvOS 14.7 Beta 2 an die Entwickler verteilt.

Auch diese neue Beta kommt exakt zwei Wochen nach der Verteilung der ersten Beta des kommenden Updates. tvOS 14.7 wird für das Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation veröffentlicht werden. Wenn das Apple TV entsprechend eingestellt ist, lädt es das Update von allein und installiert es auch selbstständig.

Bis jetzt ist nichts über Neuerungen in der kommenden Aktualisierung von tvOS bekannt

Die Neuerungen in den Updates für tvOS fallen in der Regel übersichtlich aus. Bis jetzt gibt es auch keine Hinweise auf relevante Änderungen oder Neuerungen in tvOS 14.7 Beta 2.

Vermutlich adressiert dieses Update lediglich die Verbesserung der Allgemeinen Performance, Stabilität und Sicherheit von tvOS. Mit dem Update in der finalen Version für alle Nutzer ist ist wenigen Wochen zu rechnen.

