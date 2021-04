Home Betriebssystem tvOS 14.5 und HomePod-Software beide auch mit neuer Beta für Entwickler

Apple hat heute Abend auch tvOS 14.5 in einer siebten Beta bereitgestellt. Diese kann ab sofort von allen Entwicklern geladen werden, auch eine neue Version der HomePod-Software, die auf tvOS basiert, steht für ausgewählte Developer zur Verfügung. tvOS 14 unterstützt unter anderem den neuen DualSense-Controller der Sony Playstation 5.

Zum Schluss wollen wir noch einmal darauf hinweisen, dass Apple auch tvOS 14.5 Beta 7 für die Entwickler bereitgestellt hat. iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Beta 7 waren ebenfalls schon zuvor verteilt worden.

anders als üblich, bringt das kommende Update von tvOS tatsächlich verschiedene Neuerungen. Zunächst wird die Unterstützung für die DualSense-Controller der Playstation 5 von Sony ergänzt. Auch die Xbox Series X-Controller von Microsoft werden ab tvOS 14.5 unterstützt, ebenso wie ab iOS 14.5 und iPadOS 14.5.

Sodann heißt der Home-Button in der tvOS-Oberfläche des Apple TV in Zukunft TV-Button, an der Funktionalität ändert sich aber nichts. Zudem können die Bildwiederholraten statt auf 30 und 60 Hz nun alternativ auch auf 29,9 und 59,95 Hz gestellt werden, was der Nutzung unter iOS mit der Siri-Diktierfunktion entspricht. Zudem wird mit tvOS 14.5 auch am Apple TV die App-Tracking-Transparenz für Entwickler verpflichtend, an diese hat das Unternehmen die Developer erst jüngst noch einmal erinnert, Apfelpage.de berichtete.

Apple dürfte tvOS 14.5 bald veröffentlichen

Auch der HomePod hat heute ein Update der neuen Version 14.5 als Beta erhalten, die allerdings nur für wenige Entwickler zur Verfügung gestellt wird. Die HomePod-Software basiert seit geraumer Zeit auf tvOS.

tvOS 14.5 dürfte bereits bald für alle Nutzer zum kostenlosen Download für das Apple TV der vierten und fünften Generation zur Verfügung gestellt werden.

