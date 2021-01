Home Gerüchte Touch ID im iPhone 13, aber wie? Rätselraten um genutzte Technik

Touch ID kommt wohl wirklich zurück in das iPhone. Im iPhone 13 könnte erstmals seit 2017 in einem Top-Modell wieder ein Fingerabdruckleser stecken, die entsprechenden Hinweise verdichten sich immer weiter. Unklarheit herrscht noch hinsichtlich der verwendeten Technologie.

Apple wird einen Fingerabdruckleser zurück in das iPhone bringen, das glaubt Joanna Stern. Wie sie im WSJ ausführt, werde Apple hier auf einen optischen Sensor zurückgreifen, hierbei berief sie sich auf Informationen früherer Mitarbeiter von Apple. Schon zuvor war über eine Rückkehr von Touch ID in das iPhone spekuliert worden, Apfelpage.de berichtete.

Dieses Feature wäre nicht nur als zweite biometrische Sicherheitsebene interessant, sondern gerade in Zeiten der Corona-Pandemie von Vorteil, um Zahlungen zu autorisieren, hier stößt Face ID an seine Grenzen.

Optischer Sensor oder Ultraschall-Abtastung?

Etwas unklar ist aber noch, auf welche Technik Apple hier setzen wird. Der Fingerabdruck soll durch das Display hindurch gelesen werden, darin sind sich alle Beobachter einig. Das ist inzwischen keine Raketenwissenschaft mehr, doch wie bei der Gesichtserkennung auch gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Laut Stern werde Apple im iPhone 13 auf einen optischen Sensor setzen. Ein solcher ist potenziell zuverlässiger in der Anwendung, der große Nachteil ist aber auch seine Anfälligkeit für Manipulation. Er lässt sich leicht etwa durch ein Foto eines Fingerabdrucks täuschen. Es ist indes kaum zu erwarten, dass Apple hier signifikante Kompromisse eingeht, Stern sagt denn auch im weiteren, das aktuelle Level der Sicherheit von Touch ID solle nicht unterschritten werden.

Die zweite gängige Möglichkeit ist eine Ultraschallabtastung: Apple hält Patente in diesem Bereich. Hier wird ein 3D-Bild des Fingerabdrucks mittels akustischer Signale ausgelesen, die Technologie ist teurer und komplizierter. Es wäre allerdings auch ein Hybrid denkbar: Ein optischer Sensor mit kapazitiven Elementen, wie sie bisher in Touch ID am iPhone zum Einsatz kamen. kapazitive Fingerabdrucksensoren sind nicht leicht zu täuschen. Wie Apple sich hier entscheidet, bleibt offen.

