Tim Cook spricht per Video mit Markus Söder und Sebastian Kurz über Corona und Digitalisierung

Applechef Tim Cook pflegte zuletzt verschiedentlich Gespräche mit der europäischen Politik. Mit dem bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder sprach er über das kürzlich beschlossene Milliardeninvestment in München. Auch nach Österreich hat sich Tim Cook unlängst verbinden lassen.

Corona, das bedeutet auch, Videokonferenzen in nie gekannter Zahl und Größe. Zuletzt hat Apples CEO Tim Cook gleich mit zwei europäischen Politikern gesprochen. Im Gespräch mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder freute dieser sich vor allem über Apples neues Engagement in München.

Apple ist schon lange am Standort in der bayrischen Landeshauptstadt vertreten und hatte unlängst erklärt, eine Milliardenschwere Investition in München zu tätigen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. In München ist ein guter Teil von Apples Modementwicklung beheimatet und diese Abteilung wird deutlich aufgestockt, immerhin arbeitet Apple an einem eigenen 5G-Modem und dieser selbst entwickelte Chip soll auf absehbare Zeit die Snapdragons von Qualcomm im iPhone ablösen.

Neben München stand auch Österreich auf der Anrufliste des Applechefs. Tim Cook sprach mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz unter anderem über die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung für Österreich und Europa.

