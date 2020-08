Tim Cook erhält riesiges Aktienpaket, macht kräftig Kasse und spendet Millionen

Applechef Tim Cook hat sein jährliches Aktienpaket erhalten und große Teile davon umgehend zu Geld gemacht. Auch hat Cook abermals mehrere Millionen Dollar für wohltätige Zwecke gespendet.

Apples CEO hat zuletzt einen dicken Batzen Geld in Form von Aktien erhalten. Diese Aktienpakete stehen ihm jährlich auf Basis seines Vertrages zu. Sie bilden den Hauptteil seiner Vergütung, während das garantierte Grundgehalt „relativ“ überschaubar ausfällt. Das Aktienpaket ist an einen entsprechenden Unternehmenserfolg Apples und an eine Verlängerung von Cooks Tätigkeit gekoppelt.

Cook erhielt nun insgesamt 560.000 Apple-Aktien. Diese hatten in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Kursentwicklung hingelegt, entsprechend schoss auch der Wert von Cooks Aktienpaket in die Höhe. Es war rund 278 Millionen Dollar schwer.

Cook hat indes umgehend Kasse gemacht. Wie aus einer entsprechenden Mitteilung an die amerikanische Börsenaufsicht hervorgeht, hat Cook Aktien aus seinem Portfolio im Wert von rund 132 Millionen Dollar nach Steuern und Abgaben verkauft.

Tim Cook ist seit kurzem Milliardär

Zudem hat der Applechef erst kürzlich wieder rund fünf Millionen Dollar gespendet, wer die Empfänger waren, ist nicht bekannt. Sowohl Cook, als auch Apple spenden regelmäßig, etwa an die Opfer von Naturkatastrophen oder Organisationen, die sich für Gleichberechtigung und politisch Verfolgte einsetzen.

Apples CEO ist zudem seit kurzem Milliardär, Apfelpage.de berichtete. Der zuletzt deutliche Kursanstieg der Apple-Aktie hatten Cook über die Milliardenschwelle katapultiert. Allerdings steht er auf der Liste der Milliardäre ganz weit hinten, die Chefs der übrigen Tech-Giganten wie Microsoft, Amazon oder Facebook haben deutlich mehr auf der hohen Kante.

