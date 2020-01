Tim Cook erhält Auszeichnung für 40 Jahre Apple-Engagement in Irland

Applechef Tim Cook wird demnächst von Irlands Premierminister Leo Varadkar mit einer Auszeichnung anlässlich der langen Präsenz von Apple auf der Insel bedacht. Apple ist seit 40 Jahren in Irland aktiv. In den letzten Jahren haben sich aus der Anwesenheit dort aber einige Konflikte ergeben.

Apples CEO Tim Cook wird vermutlich am 20. Januar eine Auszeichnung von Irlands Regierungschef Leo Varadkar entgegennehmen, das berichtete zuletzt der Wirtschaftsdienst Bloomberg. Hintergrund der Verleihung ist die lange Geschichte von Apple Irland. Bereits seit 40 Jahren ist Apple auf der grünen Insel aktiv.

Apple hat in Irland bereits vor langer Zeit die Koordination für seine Aktivitäten außerhalb der USA und insbesondere für Europa gebündelt.

Apple gehört zu Irlands größten Arbeitgebern

Aktuell beschäftigt Apple laut eigenen Angaben rund 6.000 Personen in Irland, darunter finden sich auch viele lange bei Sub-Unternehmern angestellte Fachkräfte, die in der Vergangenheit bei der Optimierung von Siri mitwirkten, Apfelpage.de berichtete. Gleichzeitig sind um die Präsenz des Unternehmens dort aber verschiedene Konflikte entstanden. Einerseits fordert die EU-Kommission nach wie vor einen Betrag von 13 Milliarden Euro von Apple, das ihn an Irland überweisen soll, Apfelpage.de berichtete. Diese aus Sicht der EU Irland entgangenen Steuereinnahmen wollte aber die irische Regierung wie hier nachzulesen nicht annehmen, da sie dadurch das Wirtschaftsmodell niedriger Unternehmenssteuersätze in Gefahr sah, das reihenweise große Unternehmen auf die Insel lockte. Die 13 Milliarden Euro liegen bis zu einer endgültigen Klärung des Falls auf einem Treuhänderkonto. Andererseits begrub Apple zuletzt Pläne zur Errichtung eines Rechenzentrums für die iCloud, die Anlage war unter anderem durch Proteste von Anwohnern verhindert worden.

