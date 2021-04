Home Apple Tim Cook: Das iPhone 12 ist das erfolgreichste Top-iPhone

Applechef Tim Cook bezeichnet das iPhone 12 als das erfolgreichste iPhone im aktuellen Lineup. Dabei fällt allerdings eines sofort auf: Über das iPhone 12 Mini verlor der CEO kein nettes Wort. Dennoch wird es wohl wenigstens noch ein weiteres iPhone 12 Mini geben.

Apple hat am gestrigen Abend abermals die Erwartungen der Finanzwelt in den Schatten gestellt, hier sind die Zahlen im Überblick. Im Anschluss fand wie üblich der Conference Call statt, allerdings war es immer schon schwer, aus den orakelhaften Aussagen von Tim Cook und Co. sinnvolle Aussagen herauszulesen.

Gestern war es in dieser Hinsicht besonders lau, aber einige wenige Aussagen gibt es doch, die sich zu erwähnen lohnen, viel mehr eher nicht getätigte Aussagen.

Das iPhone 12 ist das erfolgreichste iPhone im Flaggschiff-Lineup

Applechef Tim Cook erklärte, gefragt nach der Entwicklung der Verkaufszahlen des iPhone 12, das iPhone 12 (Affiliate-Link) sei derzeit das erfolgreichste iPhone im Lineup, was wenig überraschend kam. Insbesondere sei die Nachfrage nach dem iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max stark, auch das hatte sich bereits anhand vorangegangener Einschätzungen erkennen lassen. Er hat sich allerdings mit keinem Wort zum iPhone 12 Mini geäußert. Dieses Modell scheint Apples Erwartungen komplett zu enttäuschen. Das iPhone 12 Mini kommt bei den Verkäufen nur auf vergleichsweise geringe Anteile, Apfelpage.de berichtete.

Apple bietet das iPhone 12 Mini zu einem recht hohen Preis an und das Modell bietet dafür zwar die aktuelle Ausstattung des iPhone 12-Lineups, aber recht wenig Display.

Dennoch, das iPhone 13 wird abermals in vier Versionen auf den Markt kommen und wohl ebenfalls mit einem Mini-Modell im Lineup starten. Aber 2022 soll dann Schluss sein mit den kleinen Top-Modellen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

