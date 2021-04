Home Apple Tim Cook im Interview: „Bin in 10 Jahren wohl nicht mehr bei Apple“

Tim Cook im Interview: „Bin in 10 Jahren wohl nicht mehr bei Apple“

In einem Interview mit Kara Swisher von der New York Times hat Apple CEO Tim Cook gegen Ende des Gespräches einen kleinen Ausblick auf seine Karriere gegeben. Er sei in 10 Jahren wahrscheinlich nicht mehr bei Apple, ein Rücktritt sei aber „nicht in Sicht“.

Tim Cook wurde im Gespräch, das ihr auf Apple Podcasts findet, unter anderem zu Facebook und Apples Privatsphäre-Einstellungen gefragt. Der Apple-Chef sagte, er würde sich nicht um Facebook kümmern. Es gehe um Werte, nicht um Firmen.

Gegen Ende des Gesprächs fragte Swisher, ob er in 10 Jahren wohl noch bei Apple sei. Cook entgegnete: „Nochmal 10 Jahre? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich mich wunderbar fühle und kein Datum in Sicht ist“.

Swisher fragte Cook, was er wohl nach Apple machen würde. Cook meinte nur, er könne sich ein Leben ohne Apple gar nicht vorstellen. „Ich renne so schnell, dass ich gar nicht darüber nachdenke bis ich einmal nicht mehr renne, ergibt das irgendwie Sinn?“, versuchte sich Tim Cook zu erklären.

Swisher fragte ihn letztlich, ob er vielleicht Urlaub machen werde. Darüber lachte der Apple CEO nur.

Swisher und Mossberg

Die Interviewerin Kara Swisher war zusammen mit Walter Mossberg das einzige Duo, das Steve Jobs fast jährlich zum Interview im Rahmen von „All Things Digital“ empfangen durfte. Das ist nun 10 Jahre her, Jobs verstorben und Mossberg schon länger im Ruhestand. Swisher leitet jedoch seit längerem das zu Vox Media gehörende Recode und schreibt seit zwei Jahres auch für die New York Times.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!