Tim Cook: Apple hilft mit Geld und Medizin im Kampf gegen Corona

Die Corona-Krise fordert von Tag zu Tag mehr Opfer rund um die Welt. Inzwischen ist nicht mehr China das Land mit den meisten Toten, der Fokus hat sich nach Europa verlagert. Apple hat nun eine massive Spendenkampagne angekündigt.

Apple hatte schon früh erste Geldspenden zur Bekämpfung der Corona-Epidemie, die inzwischen zur Pandemie geworden ist, angekündigt, Apfelpage.de berichtete. Damals zielten die Maßnahmen noch verstärkt auf China, wo vor allem das medizinische Personal mit Geld und Ausrüstung unterstützt werden sollte. Inzwischen ist China nicht länger das Land mit den meisten Opfern, diesen traurigen Spitzenplatz nimmt nun Italien ein, wo bislang mehr Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben sind, als in jedem anderen Land.

It’s never been more important to support each other. We’re making a substantial donation including medical supplies to Protezione Civile in Italy, to help the heroic first responders, medical personnel & volunteers working tirelessly to protect & save lives. Vicini all’🇮🇹 ❤️

— Tim Cook (@tim_cook) March 19, 2020