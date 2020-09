TikTok war erst der Anfang: Indien will hunderte chinesische Apps verbieten

Das drohende Verbot von TikTok in den USA bringt Nachahmer auf den Plan: In Indien ist die chinesische App für kurze Filmchen schon seit einigen Monaten verboten. Jetzt sollen hunderte weiterer Apps aus China auf den Index folgen. Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten dürften diese Entwicklung nicht unbelastet lassen.

Nicht nur in den USA ist die App TikTok ein Stachel im Fleisch von Politikern und Datenschützern. In Deutschland ist – angefacht durch das Verbot in den USA, das Präsident Trump durchsetzen möchte – längst eine eigene Debatte um TikTok und mögliche Gefahren entbrannt. Und auch in anderen Ländern sieht man die chinesische App kritisch. Indien hatte bereits im Juni TikTok und die in China sehr populäre App WeChat verboten. Nun sollen, wohl auch ermutigt durch die Entwicklungen in den USA, weitere Anwendungen folgen.

Hunderte Apps sollen in Indien nun ebenfalls verboten werden, darunter Apps von großen chinesischen Konzernen und Diensten wie PUBG oder Tencent. Auch der chinesische Zahlungsdienst Alipay, eine Variante von Apple Pay auf Chinesisch, die vom chinesischen Amazon-Pendant Alibaba betrieben wird, soll betroffen sein.

Indische Regierung spricht von Bedenken bei der Privatsphäre

Letzteres würde sich umgehend deutlich bemerkbar machen: Alipay wird besonders gern von chinesischen Touristen genutzt. Bei ihnen ist der Dienst beliebt, da er auch im Ausland in immer mehr Ländern rund um die Welt funktioniert. Auch in Deutschland kann Alipay an vielen Verkaufsterminals verwendet werden.

Laut indischer Medienberichte beruft sich die Regierung in einer ersten Stellungnahme auf zahlreiche Beschwerden, die über Apps chinesischer Unternehmen eingegangen seien. Diese beinhalten zumeist den Vorwurf missbräuchlicher Sammlung persönlicher Daten und deren Übertragung und Speicherung auf ausländischen Servern zu unbekannten Zwecken.

Unterdessen hat China erste Maßnahmen implementiert, die einen Verkauf von TikTok ins Ausland erschweren oder verhindern könnten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

