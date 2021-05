Home Apple „The Tragedy of Macbeth“: Neues Drama auf Apple TV+ angekündigt

Apple TV+ hat ein weiteres Drama angekündigt: Es soll noch in diesem Jahr auf dem Streamingdienst von Apple starten. Der Streifen trägt den Titel „The Tragedy of Macbeth“, woran sich bereits der inhaltliche Zuschnitt erkennen lässt. Der Film wird prominent besetzt sein.

Drama, Baby! Auf Apple TV+ werden wieder epische Werke vorbereitet. Abermals wird ein Drama auf dem Streamingdienst von Apple zu sehen sein, das hat Apple TV+ zuletzt angekündigt (Affiliate-Link). Der Film wird den Titel „The Tragedy of Macbeth“ tragen, woraus sich schon ergibt, worum es inhaltlich gehen wird.

Der Cast ist wieder einmal prominent besetzt: In den Hauptrollen zu sehen sein werden Denzel Washington und Frances McDormand. In weiteren Rollen mitwirken werden Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling und Brendan Gleeson. Mary Zophres entwirft die Kostüme.

Start noch in diesem Jahr angekündigt

Die Produktion wird von Joel Coen geleitet, bekannt aus „The Big Lebowski“ oder „No Country for Old Men“. Apple Original Films produziert den Titel gemeinsam mit dem Studio A24.

„The Tragedy of Macbeth“ soll noch in diesem Jahr auf Apple TV+ für alle Abonnenten zu sehen sein, ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Apple TV+ hat trotz hochwertiger Produktionen und prominent besetzter Filme aktuell noch immer nicht besonders viele Zuschauer, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Weiterhin setzt man bei Apple nur auf Originals.

