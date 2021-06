Home Apple Termin genannt: Apples Podcast-Abos starten nächsten Dienstag

Apples Podcast-Abos haben endlich einen offiziellen Starttermin: Am kommenden Dienstag gehen die neuen Abos live. Apple informiert im Vorfeld nun die Podcaster über die nötigen Schritte zur Vorbereitung auf den Start des neuen Angebots.

Jetzt gibt es einen fixen Termin für den Start von Apples neuen Podcast-Abos. Am 15. Juni werden diese Angebote an den Start gehen, das ist der kommende Dienstag. Apple informierte gerade eben alle Podcaster, die ihre Produktionen auf Apples Podcasts-App veröffentlichen, über den Start des neuen Dienstes.

We’re pleased to share that Apple Podcasts Subscriptions and channels will launch worldwide on Tuesday, June 15.

Neue Podcast-Abos starten mit ein wenig Verzögerung

Apple hatte im Vorfeld eine Verschiebung des Starts seines neuen Angebots einräumen müssen. Das Unternehmen hatte erklärt, noch einige letzte Arbeiten erledigen zu müssen, um den Nutzern und Produzenten eine optimale Erfahrung bieten zu können, Apfelpage.de berichtete. Ursprünglich war der Start bereits für Mai angekündigt worden.

Die Verzögerung des Starts der neuen Abos fiel mit einigen teils lange anhaltenden Problemen mit der Podcasts-App zusammen: Nutzer klagen über nicht synchronisierte Folgen und weitere Probleme mit der Wiedergabe, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Die neuen Abos bieten Podcastern die Möglichkeit, zahlenden Hörern exklusive Inhalte oder Bonus-Material bereitzustellen, wie viele Podcasts ein solches Premium-Abo anbieten werden, bleibt abzuwarten. Die Preise für die Premium-Inhalte können von den Inhalteanbietern innerhalb gewisser Grenzen selbst festgelegt werden.

Welche Art von Inhalten würde euch zu einem Abo motivieren?

