„Ted Lasso“ voller Erfolg: Apple TV+ erzielt 34 Emmy-Nominierungen

Gestern wurden die Nominierungen für die diesjährige Primtime-Emmy-Verleihung bekanntgegeben. Dabei konnten sich zahlreiche Mitwirkende an den Produktionen von Apple TV+ über eine Nominierung freuen. Vor allem die Serie „Ted Lasso“ konnte hier ordentlich punkten.

Bereits zuvor hat „Ted Lasso“ Preise gewonnen, wie beispielsweise einen Peabody Award oder einen Golden Globe. Nun wurde die Serie auch für einen Emmy in der Kategorie „Beste Komödie“ nominiert, wie 9to5Mac berichtet.

Darüber hinaus erhielten die Schauspieler Brendan Hunt, Brett Goldstein und Nick Mohammed jeweils eine Nominierung in der Kategorie „Bester Nebendarsteller in einer Komödie“. In der Kategorie „Beste Nebendarstellerin in einer Komödie“ können wiederum Hannah Waddingham und Juno Temple, die ebenfalls in der Serie mitspielen, auf eine Ehrung hoffen.

„The Morning Show“ geht diesmal leer aus

Anders als im letzten Jahr steht die Serie „The Morning Show“ diesmal nicht auf der Liste der Nominierungen für die Emmys. Dies liegt daran, dass die Ausstrahlung der zweiten Staffel aufgrund der Pandemie verschoben werden musste. Demzufolge kann diese für die diesjährige Preisverleihung nicht mehr berücksichtigt werden.

Preisverleihung erst im September

Insgesamt haben Apples Produktionen 34 Nominierungen erhalten, womit im Vergleich zum letzten Jahr deutlich mehr erzielt wurden – damals waren es nur 18. Hier gewann jedoch nur eine Produktion letztlich einen Emmy, und zwar „The Morning Show“ mit Billy Crudup als bestem Nebendarsteller.

Mit wie vielen Emmys Apples Eigenproduktionen in diesem Jahr ausgezeichnet werden, wird sich erst bei der Preisverleihung zeigen. Diese findet am 19. September statt.

