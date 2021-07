Home Apple „Ted Lasso“ sorgt zum Staffelauftakt für neue Zuschauerrekorder auf Apple TV+

„Ted Lasso“ ist offenbar überaus erfolgreich in die zweite Staffel gestartet: Apple veröffentlicht zwar bekanntlich nie konkrete Zahlen zum Zuschauerwachstum seines Streamingdienstes, das hindert das Unternehmen aber nicht daran, bei guten Nachrichten darüber zu sprechen. So hat man nun durchblicken lassen, dass der Start der neuen Staffel der Serie noch einmal einen kräftigen Schub gab.

Letzten Freitag startete „Ted Lasso“ in seine zweite Staffel. Deren Start hatte sich aufgrund der Einschränkungen durch Corona erheblich verzögert und die Zuschauer haben ihn offenbar sehnlichst erwartet. Der Auftakt der neuen Staffel führte wohl zu einer regelrechten Lawine neuer Zuschauer, das ließ Apple gegenüber Branchenmedien durchblicken.

Deutlicher Sprung bei den Zuschauerzahlen am letzten Wochenende

Apple veröffentlicht grundsätzlich nur Zahlen von begrenzter Aussagekraft, das gilt schon seit Jahren für die Zahl der verkauften Einheiten im Hardwaregeschäft und das gilt erst recht dort, wo der Erfolg eines Produkts allgemein angezweifelt wird – nun, kein Produkt ist, was seinen generellen Erfolg betrifft, so sehr von Zweifeln verfolgt, wie Apple TV+, entsprechend karg ist die Unternehmenskommunikation mit Blick auf die Reichweite des Dienstes. Manchmal aber kann man nicht anders, als Erfolge auch zu unterstreichen, so wie neulich wieder: „Ted Lasso“ zog zum Auftakt der zweiten Staffel so viele Zuschauer an die Bildschirme, wie noch nie zuvor seit Start der Serie.

Nie haben mehr Zuschauer an einem Tag Folgen geschaut und insgesamt habe die Zahl der Zuschauer über das gesamte Wochenende gesehen den sechsfachen Wert im Vergleich zum initialen Serienauftakt erreicht, so Apple. Auch weitere Originals wie „Mythic Quest“ und „Physical“ haben vom Zuschauerzustrom der letzten Tage profitieren können, heißt es weiter.

Die neuen Folgen von „Ted Lasso“ werden immer Freitags auf Apple TV+ online gestellt, insgesamt umfasst die zweite Staffel 12 Episoden. Die finale dritte Staffel soll dann die Geschichte zu Ende erzählen.

