Home Deals Tarifknaller: Bei sim.de gibt es 10 GB für nur 9,99€

Tarifknaller: Bei sim.de gibt es 10 GB für nur 9,99€

Verfasst von Patrick Bergmann // 7. August 2021 um 15:30 Uhr // Deals // // 2 Kommentare

Passend zum Wochenende haben wir mal wieder einen richtigen Tarifknaller, welchen wir euch auf gar keinen Fall vorenthalten wollen. Dieser wird über sim.de bereitgestellt und ist recht attraktiv.

Tarifknaller

Der Tarif LTE All 8 GB +2 GB (Affiliate-Link) wird von sim.de über das Netz der Drillisch GmbH realisiert und bietet für einen Zehner im Monat ein richtig attraktives Paket an. Ihr könnt in alle deutschen Netze telefonieren und SMS Schreiben, dazu gibt es monatlich ein Datenvolumen von insgesamt 10 GB im LTE-Netz mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s.

Die Details

10 GB monatliches Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s

Allnet-Flat Telefonie

Allnet-Flat SMS

EU-Flat (Innerhalb der EU kostenfrei nach Deutschland telefonieren)

EU-Roaming

Kostenfreie Rufnummermitnahme möglich

Zattoo 30 Tage kostenfrei testen

Napster 30 Tage kostenfrei testen

Anmerkung

Der Tarif kostet regulär 14,99 €, wird aber für die Dauer von 24 Monaten dank eines monatlichen Rabattes in Höhe von 5,00 Euro für nur 9,99 Euro angeboten. Dieser Rabatt läuft ab dem 25. Monat aus, denkt also bitte an die rechtzeitige Kündigung mindestens 3 Monate vor Ablauf des Vertrages

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!