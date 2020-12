Home Deals Tag 2 im 2020 Countdown: „Gemini Man“ für 4,99€ kaufen

Zweiter Dezember, zweites Türchen im Adventskalender: Wer keine Lust auf Schokolade hat, kann doch direkt einmal bei iTunes vorbeischauen. Am zweiten Tag des 2020 Countdown kommen näcmlich Fans von Science Fiction voll auf ihre Kosten, mit einem doppelten Will Smith in der Hauptrolle.

Will Smith spielt die Hauptrolle in diesem furiosen, actiongeladenen Film von Oscar-Preisträger Ang Lee. Der Attentäter im Ruhestand, Henry Brogan (Smith), wird gezwungen zu fliehen, und wird von seinem ultimativen Gegner verfolgt – einem jüngeren Klon seiner selbst. Epische Kampfszenen und bahnbrechende visuelle Effekte machen Gemini Man zur Zukunft des Actionfilms.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

