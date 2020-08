Streng geheim: Sollte der iPod zum Geigerzähler umgebaut werden?

Mit der Bitte um einen ganz besonderen iPod hatte sich die US-Regierung vor 15 Jahren an Apple gewandt. Er sollte von Beamten des Energieministeriums verwendet werden, das auch maßgeblich zur Verwaltung der Nuklearkapazität der USA beiträgt. Vermutet wird, dass der Player von Apple als unauffälliger Geigerzähler Verwendung finden sollte.

Es klingt, wie aus einer Polit-Serie: Ein iPod sollte dereinst der US-Regierung im verdeckten Außendienst dienen, so zumindest beschreibt David Shayer eine Geschichte, die sich vor etwa 15 Jahren zutrug. Shayer war früher bei Apple als Softwareingenieur tätig. 2005 wurde er nach eigenen Angaben vom damaligen Direktor der iPod-Entwicklung bei Apple kontaktiert, der mit einer außergewöhnlichen Bitte an ihn herantrat.

Apple sei damals vom amerikanischen Energieministerium kontaktiert und um Hilfe gebeten worden, so erzählt es Shayer heute. Die Firma sollte zwei Ingenieuren von Bechtel bei einem Spezialprojekt helfen. Bechtel gehört zum privaten Militärsektor, der als Hauptkunden die US-Regierung hat. Dieser Bereich der privaten Vertragspartner der Politik ist in den USA seit je her unüberschaubar groß.

Bechtel sollte gemeinsam mit Apple einen iPod überarbeiten, damit er für spezielle Aufgaben genutzt werden konnte.

Der iPod als Geigerzähler

Wie es der Ex-Apple-Mitarbeiter beschreibt, sollten er und die Ingenieure von Bechtel einen iPod so umarbeiten, dass er noch als normaler iPod funktionierte, einschließlich allen regulären Funktionen. Gleichzeitig sollte eine neue Anwendung eingearbeitet werden: Die von ihr gesammelten Daten sollten indes möglichst unsichtbar auf dem Gerät gespeichert werden. Hierzu nutzte man einen iPod der fünften Generation, er bot für das Vorhaben gleich mehrere Vorteile.

Da war einerseits die mit 60 GB großzügig bemessene Festplatte und der Umstand, dass er leicht zu öffnen war. Zugleich war es die letzte Generation des iPod, die ohne digital signiertes Betriebssystem kam.

David Shayer hat das Endprodukt seiner Arbeiten nie gesehen, für die gesamte Zeit des Projekts sollen nur vier Mitarbeiter bei Apple mit allen Details vertraut gewesen sein. Jedoch vermutet er, der iPod wurde zu einem unauffälligen Geigerzähler umgebaut. Ein solcher wäre immens praktisch für die Mitarbeiter des Ministeriums, das auch die verschiedenen Nuklearanlagen der USA überwacht und reguliert.

